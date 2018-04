La Guardia Civil halla documentos sobre un cuartel en la operación contra los CDR 01:40 La cabecilla de los CDR detenida esta mañana. / Foto: Efe | Vídeo: EP Detienen a una de las cabecillas por los sabotajes, que será llevada a la Audiencia Nacional acusada de rebelión y terrorismo | JxCat, ERC y la CUP se solidarizan con los CDR y acusan al Gobierno de «banalizar el terrorismo» MELCHOR SÁIZ-PARDO y CRISTIAN REINO Madrid Martes, 10 abril 2018, 16:33

Primer golpe de la Guardia Civil contra los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos que desde hace semanas protagonizan altercados en Cataluña. Los agentes han desatado la mañana de este martes una operación contra los líderes de estos CDR ordenada por el juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que les acusa, entre otros delitos, de rebelión y terrorismo por los cortes en las carreteras y la toma de peajes en fechas recientes.

Según fuentes de la investigación, los agentes han realizado al menos dos detenciones. La mujer detenida en Viladecans, que responde a las siglas T.C., está acusada de haber distribuido en grupos de mensajería instantánea un audio en el que se llamaba a los activistas de los CDR a movilizarse tras el arresto de Carles Puigdemont en Alemania. En particular, la arrestada habría dado instrucciones para intentar «bloquear» infraestructuras básicas como Mercabarna, además de instar al corte de los pasos fronterizos con Francia. Según han informado fuentes de la investigación, la activista, será trasladada directamente a la Audiencia Nacional, sin pasar por comandancia de la Guardia Civil, una vez ha finalizado el registro de su piso en Viladecans. En el domicilio de esta detenida, según informan fuentes de la investigación, ha sido encontrada diversa documentación sobre un cuartel de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona.

Está previsto que un varón sea arrestado en la localidad barcelonesa de Espluges de Llobregat (Barcelona) por el corte de la AP-7 y los sabotajes a esta misma vía, que todavía no ha podido ser localizado. Ante esta situación, la Guardia Civil ha registrado su piso en Esplugues de Llobregat, donde los CDR han convocado una protesta por la operación policial.

Durante la Semana Santa los CDR levantaron barreras en varios peajes de la red viaria catalana, cortaron carreteras y llevaron a cabo sabotajes para reivindicar la «república catalana» y pedir la liberación de los presos soberanistas. Los CDR ya habían instado en Twitter a los conductores que retornaban de las vacaciones a que no pagaran los peajes. «Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje» y «No tendrán a quién mandar si nosotros desobedecemos», fueron algunos de los mensajes publicados en esa red. Durante la última semana de marzo la estación ferroviaria de Sants en Barcelona, la A-2, la N-340, la AP-7 y la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas de estos comités.

Los independentistas: «La democracia española está enferma»

Las tres formaciones independentistas con representación en la Cámara catalana, JxCat, ERC y la CUP, han mostrado esta mañana su solidaridad con los CDR, han cargado contra el Estado español y han acusado al Gobierno de «banalizar el terrorismo», después de las detenciones de miembros de los llamados comités de defensa de la república.

«El Estado no tiene un problema con los CDR, el Estado español tiene un problema con la democracia», ha afirmado el diputado de JxCat, Francesc de Dalmases. «La democracia española está enferma», ha asegurado en una comparecencia conjunta de los tres grupos independentistas en el Parlamento autonómico. A su juicio, el Estado ha virado hacia posiciones «autoritarias», pues usa la «represión policial y judicial» para «perseguir a los que piensan diferente». «Los CDR son cívicos, pacíficos y democráticos», según JxCat, que cree que algunos de los progresos de la humanidad en cuanto a derechos cívicos no se entenderían sin la «resistencia no violenta», que ha comparado a lo que ejercen los CDR. De Dalmases ha acusado además al Gobierno de «banalizar el terrorismo» y de «insultar a las víctimas del terrorismo», después de que la Policía haya imputado a los detenidos de esta mañana los delitos de rebelión y terrorismo.

«El Estado español ha cruzado una línea roja», ha apuntado en la misma línea Rubén Wagenberg, diputado de Esquerra. «¿Cómo se puede comparar cortar una autopista con el terrorismo?», se ha preguntado. El Gobierno, ha dicho, busca atemorizar a la gente, así que «nos vemos en la obligación de seguir en las calles». «No puede ser que manifestarse pueda ser constitutivo de un delito», ha dicho en defensa de los CDR. «Manifestarse no puede ser un crimen», según la diputada de la CUP, Natalia Sànchez. «Hay una persecución contra los CDR y contra el independentismo. Quieren crear un relato de falsa violencia para legitimar el uso de la violencia», ha rematado. La CUP ha apoyado las movilizaciones que hoy a las ocho de la tarde se han convocado en toda Cataluña y ha anunciado que en el próximo pleno impulsarán una propuesta de resolución para «solidarizarse con los CDR y protestar contra la persecución policial».