El desmarque de Podemos del preámbulo del nuevo estatus deja solos a PNV y EH Bildu Lander Martínez (Podemos Euskadi) y Edu Santos (Podemos Navarra). La coalición de Martínez considera que el texto de las dos fuerzas abertzales prioriza la cuestión identitaria sobre la social ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018, 10:49

Elkarrekin Podemos deja solos al PNV y a EH Bildu en la ponencia de autogobierno. Las posibilidades de tejer un consenso entre los grupos del Parlamento Vasco se fueron ayer al traste después de que Elkarrekin Podemos se desmarcara al anunciar un voto particular al preámbulo del nuevo estatus. La coalición que lidera Lander Martínez emitirá este voto al entender que existen más puntos de «disensos que de consensos» con el texto que el PNV está negociando con EH Bildu. Con el anuncio de Elkarrekin Podemos, los peneuvistas y la coalición abertzale, cuyos documentos son similares, más allá de que presenten algunas diferencias, se quedan solos para acordar, aunque sumarían mayoría absoluta, ya que PSE y PP se mostraron en contra de su contenido. Se hace así evidente una mayor dificultad en el debate que ya temían.

La coalición de Podemos, Ezker Anitza y Equo consideró asimismo que los jeltzales y la coalición soberanista priorizan la cuestión «identitaria» sobre «la social», lo que hace «insostenible» un acuerdo. Precisamente, la apuesta por las políticas sociales es uno de los pilares de los podemitas. El apoyo de la formación morada aportaba un carácter de transversalidad de los no nacionalistas a los preámbulos del PNV y EH Bildu, que incluyen conceptos como «Euskal Herria» y «nación» y, entre otros aspectos, proponen una relación bilateral con el Estado, unos términos que para Elkarrekin Podemos son «maximalistas». No obstante, el partido de los círculos ya había alertado de un posible bloqueo si persistían estas propuestas «maximalistas», como también avanzó que no apoyaría un nuevo estatus únicamente con PNV y EH Bildu.

Conversaciones

El partido morado entiende que el texto del PNV tiene «más puntos de disenso que de consenso»Elkarrekin Podemos intentó integrar al PSE, que rechaza hablar fuera del ordenamiento jurídico

Los grupos de la ponencia decidieron en su última reunión darse de plazo hasta el próximo miércoles para tratar de acercar posturas y abrieron la posibilidad de que las discrepancias pudiesen plantearse a través de un voto particular. Y la coalición optó por hacer uso de esa vía tras constatar a través de diversos contactos con PNV y EH Bildu que existen «más puntos de disensos que de consensos». Este grupo llevará el texto de su voto particular a la próxima reunión, en la que también se analizará el título preliminar de la propuesta de actualización del actual estatus.

Las conversaciones entre estas formaciones se han prolongado esta últimas semanas, con el intento por parte de Elkarrekin Podemos de integrar a los socialistas, que rechazaron hablar sobre cuestiones que no están contempladas en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, un flanco, el del PSE, que tampoco quieren descuidar los podemitas porque la izquierda no identitaria es otro de sus caladeros. La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, por su parte, pidió gobernar y no «despistarse» con el derecho a decidir.

No es ningún secreto que la formación de Martínez quiere distanciarse de los partidos soberanistas. Ya anunció esta semana que no participará en la cadena humana del 10 de junio por el derecho a decidir, convocada por Gure Esku Dago. Y es que tras la flexilibidad de Pablo Iglesias con el independentismo durante el procés catalán y el riesgo de nadar entre dos aguas, que supuso para el partido una pérdida de 500.000 votos en una de sus comunidades 'fuertes' como Cataluña, Euskadi se apresuró a distanciarse y dejar clara su posición favorable al derecho a decidir, pero no independentista.