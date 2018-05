El desmarque de la coalición frena en el Parlamento Vasco una moción sobre el final de ETA La declaración del PSE hablaba de reconocer el «daño injusto» y EH Bildu cree que no se ha buscado un espíritu en clave constructiva JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 10 mayo 2018, 07:45

La disolución definitiva de ETA abre un nuevo tiempo pero no elimina, al menos en estos primeros días, las diferencias entre EH Bildu y el resto de partidos a la hora de analizar el pasado. Estas dificultades se evidenciarán hoy en el Parlamento Vasco donde no se podrá visualizar una imagen de unidad a través de una declaración institucional de todos los grupos. La iniciativa partió del PSE-EE pero la coalición abertzale decidió no sumarse al considerar que al incluir de nuevo el concepto de «daño injusto causado» por ETA o «injusticia» de la actividad de los presos, no se ha buscado un consenso constructivo. Algo parecido a lo que ocurrió el 10 de marzo con el día europeo de las víctimas del terrorismo, del que también se ausentó la entente soberanista.

Finalmente, al necesitarse la unanimidad de todos los grupos para dar luz verde a la declaración institucional, el texto no salió adelante. PNV, Elkarrekin Podemos y el PP habían dado el 'sí' a esta moción. La iniciativa socialista, presentada a principios de semana de cara al pleno de hoy, el primero desde que ETA anunció el fin de su existencia, tenía cuatro puntos. El primero señalaba que la Cámara de Vitoria «comparte el alivio de la sociedad vasca». En segundo lugar, «reitera su compromiso inequívoco con la necesidad de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas a partir del reconocimiento del daño injusto causado».

La declaración Desaparición de ETA El Parlamento Vasco comparte el alivio de la sociedad vasca. Víctimas Reitera su compromiso inequívoco con la necesidad de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas a partir del reconocimiento del daño injusto causado. Memoria Se ha de basar en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación. Presos Considera conveniente que, atendiendo a los objetivos de reinserción previstos en la legislación y asumiendo la injusticia de su actividad, se acojan a las posibilidades que les ofrece la legalidad penitenciaria.

El tercer punto hablaba de que el Legislativo de Vitoria defienda que «la construcción de una memoria plural y compartida se ha de basar en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación». Por último, en alusión a los presos, la propuesta socialista reclamaba que «el Parlamento Vasco considera conveniente que, atendiendo a los objetivos de reinserción previstos en la legislación y asumiendo la injusticia de su actividad, las personas condenadas por su pertenencia a ETA se acojan a las posibilidades que les ofrece la legalidad penitenciaria». EH Bildu llama a seguir trabajando en la ponencia de Memoria.