El desgarrador mensaje de un sintecho de Barcelona que se ha hecho viral «Me tendría que haber pillado a mi, no a un niño con tres añitos», ha escrito el hombre en una bandeja de cartón EL DIARIO VASCO Martes, 22 agosto 2017, 17:22

Este desgarrador mensaje que un sintecho dejó en la Rambla de Barcelona tras la masacre yihadista ha emocionado a todo el mundo. Se ha hecho viral gracias a un tuit.

"Me tendría que haber pillado a mí, no que han pillado a un niño con 3 añitos, yo no tengo nada ni nadie, yo hubiese muerto por todos. Siempre os llevaré en el alma. Soy un vagabundo y mi vida no vale para nada", ha escrito el hombre en una bandeja de cartón.

Estas son algunas de las reacciones:

Carta de un vagabundo a los muertos del atentado en Barcelona. Sin duda, el que menos tiene, es el que más da. pic.twitter.com/qtDj83IjQg — Josemaria Reyes jaja (@josemarireyes23) 20 de agosto de 2017

Mensaje de un vagabundo tras el atentado en Barcelona. Simplemente desgarrador. https://t.co/0VtehIWZP2 — Jordan J. Flores (@JJFlores94) 21 de agosto de 2017

Los que criticáis el mensaje escrito por un vagabundo sobre el atentado de Barcelona por las faltas de ortografía, sois subnormales. — Lorena Ortiz Gómez (@LorenaOrtGom) 21 de agosto de 2017