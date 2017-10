La CUP no descarta presentarse a las elecciones del 21D pero lo decidirá su militancia 00:56 Nuria Gibert. / Afp Apoyan sin fisuras al Govern y al president cesados, el «legítimo de la república», y por contra no reconocen la autoridad del Gobierno del Estado EFE SABADELL (BARCELONA) Domingo, 29 octubre 2017, 17:02

La portavoz de la CUP, Núria Gibert, ha expresado hoy el apoyo sin fisuras al Govern, cesado en aplicación del artículo 155, y si bien ha dicho que "no tenemos ni rey ni virreina", no han descartado presentarse a las catalanas del 21 de diciembre, decisión que tomará en todo caso su militancia.

Más información Puigdemont ignora su cese y llama a la resistencia

En una rueda de prensa para valorar la actualidad política después de un encuentro de concejales y cargos electos de la CUP, Gibert ha sido preguntada sobre si los cuperos aceptarán ir a las catalanas del 21D convocadas por el Gobierno del Estado en aplicación del artículo 155, tras cesar al presidente catalán y sus consellers como respuesta a la declaración de independencia.

"No descartamos presentarnos el 21 de diciembre porque no descartamos nada, y esto lo tiene que decidir la militancia. Pero no avalamos ninguna medida del 155, sólo aceptamos el mandato del 1 de octubre", ha señalado en un mensaje abierto que si bien no rechaza de plano acudir a los comicios, deja claro que ésta será una decisión que tomará la militancia de la CUP.

Los cuperos han apoyado sin fisuras al Govern y al president cesados, el "legítimo de la república", y por contra no reconocen la autoridad del Gobierno del Estado: "Nosotros no tenemos ni rey ni virreina".