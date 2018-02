El derecho a decidir agudiza el riesgo de bloqueo en la ponencia de autogobierno Urizar, Urruzuno e Iriarte (EH Bildu) pasan por detrás de Hernández, Macazaga y Martínez (E. Podemos). / I. A. Elkarrekin Podemos advierte que los trabajos podrían «quedar en nada» si los grupos no ceden y el PP amaga con una posible salida de este órgano MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 febrero 2018, 06:44

Queda menos de una semana para que los grupos parlamentarios vuelvan a reunirse en la ponencia de autogobierno para presentar sus aportaciones sobre el futuro del autogobierno y los mensajes que llegan desde los partidos están más cerca de un posible bloqueo que de un consenso amplio y constructivo. La inclusión del derecho a decidir en el nuevo estatus para Euskadi se ha convertido en la manzana de la discordia que amenaza con envenenar el debate de la ponencia cuando se acerca a una fase decisiva: el día 7 este órgano recibirá las aportaciones de todos los grupos y, a partir de ellas, deberá compendiar unas bases y principios para fundamentar el borrador del nuevo estatus. Elkarrekin Podemos y el PP coincidieron ayer en que las posibilidades de consenso en torno al derecho a decidir son prácticamente nulas, mientras que EH Bildu insistió en la necesidad de evitar que ningún partido pueda «vetar» el debate sobre la plena soberanía para Euskadi.

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, fue el primero en advertir ayer, en una entrevista en Radio Euskadi, que los trabajos de la ponencia pueden «quedar en nada» si no se encauza bien el encaje del derecho a decidir. En una línea similar a la expresada el pasado viernes en otra entrevista en Teledonosti, el secretario general de Podemos Euskadi criticó que el resto de partidos están «semiatrincherados» en sus posiciones «originales», y avisó de que esa «guerra de posiciones» puede llevar a un «bloqueo» por las diferencias entre unos y otros.

Martínez recordó que su grupo propuso dos mesas paralelas para evitar que el debate sobre el derecho a decidir pudiera bloquear toda la reforma estatutaria, pero PNV y EH Bildu, que tienen mayoría en la Cámara, se negaron a disgregar ambas cuestiones. «Si partimos de las posturas conocidas de cada uno, nadie hace un planteamiento nuevo y el derecho a decidir se pone como parapeto, se bloqueará todo tipo de debates», advirtió ayer el portavoz de la coalición morada. A su juicio, «un acuerdo social amplio requiere de negociar, de ceder y de poder hablar con normalidad en una mesa para llegar a acuerdos». Martínez ya advirtió el pasado viernes en Teledonosti que su grupo «no quiere que la ponencia se divida en dos bloques a favor y en contra del derecho a decidir», por lo que no tiene intención de hacer causa común con PNV y EH Bildu y «excluir» a PSE y PP.

«Texto escueto»

El PP vasco aprovechó ayer la marejada que rodea a la próxima reunión de la ponencia de autogobierno para endurecer su postura e incluso sembrar dudas sobre su permanencia en ella si se asume la defensa del derecho a decidir. El portavoz popular en el Parlamento, Borja Sémper, advirtió que si el PNV se une a EH Bildu y plantea incorporar el «derecho de autodeterminación» en un nuevo estatus, la ponencia quedará «bloqueada». En una rueda de prensa en la Cámara vasca, Sémper avanzó que su grupo presentará el día 7 en este foro un texto «escueto y concreto» en el que pedirá que la ponencia «rechace expresamente» la incorporación de la figura del derecho a decidir en un nuevo texto estatutario. En su opinión, este concepto es un «eufemismo» del derecho a la autodeterminación, que es «inconstitucional y metería a la política vasca en un camino de incertidumbre y enfrentamiento de imprevisibles consecuencias».

Sémper anunció que, en el caso de que la ponencia no rechace expresamente el derecho a decidir, el PP presentará una proposición no de ley en el pleno del Parlamento para que cada uno de los parlamentarios se «retrate» al respecto. En este sentido, consideró que el derecho a decidir no incomoda ni a EH Bildu, que apuesta claramente por esta figura, ni al PP, que se opone, pero sí a Elkarrekin Podemos, que «no tiene una posición clara», al PSE, porque es socio de gobierno del PNV y le puede generar «fricciones», y al partido jeltzale porque puede derivar en una «tensión social» similar a la que vive Cataluña, lo que provocaría también «el estancamiento de las magníficas relaciones» que el PNV tiene ahora con el PP.

El portavoz popular vaticinó que la ponencia quedará bloqueada si no se rechaza el derecho a decidir y, aunque aseguró que el PP seguiría participando en este foro por el momento, avanzó que esa posición podría cambiar en el futuro.

EH Bildu presenta el domingo

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, se mostró ayer más «optimista» sobre el futuro de la ponencia de autogobierno y criticó que haya partidos que «estén intentando atascarla para vetar el derecho a decidir». Iriarte anunció que la coalición soberanista presentará este domingo en Hernani su propuesta para materializar un nuevo estatus político para Euskadi. El contenido del plan se guarda con celo en EH Bildu, pero la base será incidir en aquello que les une con PNV y Elkarrekin Podemos en materia de autogobierno y derecho a decidir, según fuentes de la coalición. El objetivo sería dificultar a estas dos fuerzas cualquier «excusa» para negar un acuerdo.