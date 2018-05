Denis Itxaso: «El hedor del Gobierno del PP exige también un compromiso vasco por el cambio»

Cuando falta un año para que se cumpla la legislatura foral, el teniente de diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, (PSE-EE) repasa la actualidad nacional, vasca y guipuzcoana en un momento de crisis política en España. En lo inmediato, el también diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte comparte la decisión de su líder en el PSOE de presentar una moción de censura y apela a los diputados vascos a «hacer una apuesta por la regeneración y por el cambio».

-¿Comparte la decisión del PSOE de registrar una moción de censura contra Rajoy o cree que se ha podido precipitar?

-Era un deber moral. El PSOE ha hecho lo que tenía que hacer como principal partido de la oposición.

-Pedro Sánchez ha afirmado que gobernaría en solitario. ¿Cómo se puede mantener un ejecutivo así, sustentado en 84 de los 350 escaños de la Cámara?

-En todo caso, la reflexión que me sugiere es que el hedor del Gobierno del PP exige también un compromiso vasco por el cambio. Euskadi se tiene que comprometer porque es una exigencia ciudadana.

-¿Se refiere a que el PNV tendría que apoyar un gobierno de Sánchez?

-Me refiero a los diputados vascos y, por supuesto, al PNV porque es el momento de hacer una apuesta por la regeneración y por el cambio, por deber moral.

-¿Qué espera que haga EH Bildu?

-En función de lo que haga el resto de fuerzas también puede ser importante. Hay un arco parlamentario muy fragmentado y cada uno sabrá hacer su lectura de la cultura política de unos y de otros. Obviamente, Sánchez, como presidenciable, no ha querido engañar a nadie y ha dejado muy claro que ese gobierno velará por el cumplimiento de la ley y de la Constitución, pero nadie puede negar que el trabajo político y de abordaje de los problemas que tienen planteados España, y en concreto Cataluña, siempre va a ser muy distinto al que pueda dar el PP, que siempre actúa desde los maximalismos y desde posiciones, desde luego, menos dialogantes.

-¿Pero cree que puede fructificar un acuerdo con el PNV cuando hace dos días daban su apoyo a los Presupuestos de Rajoy?

-El PNV tiene la oportunidad de redimirse. Si ha apoyado las Cuentas por estabilidad o por responsabilidad como ha venido diciendo, me parece que no hay nada que provoque mayor inestabilidad que el actual Gobierno sentenciado por corrupción.

-Además del PNV va a necesitar el apoyo de todas las fuerzas independentistas, una opción que se rechazó en otros momentos no muy lejanos. ¿Por qué ahora sí?

-Porque se han superado todos los límites. Y, desde luego, y creo que así lo comparte la ciudadanía, la alternativa a la moción de censura es seguir sumidos en la más absoluta de las podredumbres.

-¿Entonces es de los que cree que la moción saldrá adelante?

-Va a ser un proceso muy ilustrativo de clarificación política, de dónde está cada partido. Se va a tener que retratar todo el mundo. Si coincidimos en el diagnóstico habrá que retratarse. Y eso espero que pase.

-¿Qué puede suponer este nuevo escenario para el PSE, con unas elecciones forales y municipales en doce meses?

-Euskadi también tiene una oportunidad si participa de la regeneración en España. La política no se hace solo consiguiendo uno o dos millones en inversiones sino contribuyendo a la regeneración democrática y a la limpieza política.

-Todo esto se ha desatado por la sentencia del caso Gürtel. ¿Qué opina de que el PP haya sido condenado como partícipe?

-Creo que tanta corrupción, tantas toneladas de mierda, si se me permite la expresión, han podido anestesiar a la ciudadanía y nos ha narcotizado y acostumbrado a vivir con ello. Pero para un país europeo es inadmisible. La sentencia pone negro sobre blanco la extrema gravedad de toda las andanzas del Partido Popular.

-En Euskadi, la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco ha acordado esta semana el preámbulo del nuevo Estatuto con el apoyo de PNV y EH Bildu ¿Qué opina de su contenido?

-En general, lo que me produce es una profunda decepción por parte del PNV porque, fundamentalmente, me parece una vuelta a la tribu. Es una ofensa a la tradición pactista de este país que tanto ha costado recuperar. Ese texto ofende a quienes no somos nacionalistas. Un preámbulo de un nuevo estatuto es una declaración de intenciones. Y si esa declaración de intenciones, de un texto que aspira a representarnos a todos y a argumentar los consensos actuales, habla de la nacionalidad vasca desde ese punto de vista tan identitario y tan tribal, me produce una profunda decepción con el PNV.

-¿Se diluyen las posibilidades de encuentro si siguen por esa vía?

-Hay muchas posibilidades y alternativas si hay voluntad, de verdad, de integrar en un texto a todas las sensibilidades y a todas las tradiciones políticas que conformamos Euskadi. Creo que el problema está en partir de una concepción puramente nacionalista y en confundir el nacionalismo con todo un país. Sería una regresión que no me puedo imaginar a estas alturas y menos en las dinámicas de acuerdos en las que estamos.

-Con la mirada puesta en Gipuzkoa, ¿cuál es su balance político de tres años de legislatura foral?

-Mi balance es positivo. Hemos conseguido cambiar la agenda política de Gipuzkoa. Veníamos de varias décadas atascados en norias interminables con los residuos, las carreteras, los peajes, la regeneración de Pasaialdea... y todo eso está en vías de solución. Hemos abordado todos estos temas con mucha determinación y estamos gestionando ese cambio. Hay un Gobierno foral que tiene estabilidad, de ella es responsable el PSE y está sirviendo para afianzar la agenda política, socioeconómica, socialdemócrata, de desarrollo económico, de medio ambiente y cambio climático, de cultura, de transporte, tecnología, de I+D+i y de bienestar social. Hemos abandonado esa mirada a veces agónica y victimista que se había apoderado durante demasiados años de la política en Gipuzkoa.

-¿En estas políticas, dónde se puede decir que está el sello PSE?

-Es obvio que estamos en la gestión y resolviendo cosas importantes. Pero más importante es haber demostrado que Gipuzkoa tiene un coliderazgo y que estamos en la sala de máquinas haciendo política. La muestra puede ser que estamos liderando el discurso de la institución, en este momento después de ETA. Pese a los intentos indisimulados de la izquierda abertzale de prestigiar una historia macabra del terrorismo, hemos conseguido centrar la mirada en las víctimas, en la memoria y en la convivencia. Y eso lo hemos hecho los socialistas en el Gobierno foral con iniciativas como el homenaje a Lagun, la exposición sobre ETA y el acto de recuerdo a las víctimas que hicimos hace unas semanas. Sin el concurso del PSE esas miradas no se hubieran producido. Ahora que estamos celebrando el 25 aniversario de la convergencia del PSE y EE, creo que es cuando precisamente hay una mirada postnacionalista por parte de las nuevas generaciones que nuestro partido aspira a encarnar y a representar.

-¿A qué se refiere exactamente?

-Creo que gente como Eneko Andueza o yo mismo estamos demostrando que tenemos un PSE euskaldun en Gipuzkoa que está rompiendo moldes y estereotipos. Estamos, por ejemplo, gobernando un área como Cultura, con una mirada abierta. Y es a esa generación que no tiene esa mochila, que no compra el nacionalismo en crudo, a la que el PSE se quiere dirigir. En eso creo que se está notando que el PSE está en el gobierno.

-Hablaba usted de ETA. ¿Cómo vivió el anuncio de la disolución?

-Como ha sido una entrega por fascículos, era una mezcla de aburrimiento, hastío, de una representación constante y no exenta de una emoción por el recuerdo de los que ya no están. Con perspectiva se ve mejor el absurdo que ha representado todo ese daño inútil. Necesitamos inculcar valores para que esto no vuelva a suceder nunca. Ninguna sociedad por avanzada y rica que sea está libre de ese germen, como hemos podido ver estos días con pintadas en las que se daba las gracias a ETA o se les felicitaba.

-La semana pasada apareció por primera vez su nombre en una pintada junto a una diana. ¿Qué ha sentido al verlo?

-Me he acordado de las personas que sufrieron esas pintadas cuando estas acciones representaban una amenaza real. Y de sus familias, porque aquello sí era un riesgo para su vida.

-¿Comparte que se avance en el acercamiento de los presos de ETA?

-Creo que ahora mismo hay condiciones apropiadas para empezar a dar pasos. El propio lehendakari Patxi López lo planteó en su mandato y creo que ahora mismo estamos consiguiendo, pese a que ha habido intentos para lo contrario, que prevalezca un relato más o menos compartido de lo devastador que ha resultado el terrorismo en todos los niveles. Los propios presos tienen, además, en su mano poder activar los mecanismos que les favorezca la aplicación de terceros grados. Siempre que se mantenga la máxima irrenunciable de que se cumplan las penas que corresponda por los delitos cometidos.

-En el terreno de la fiscalidad, Podemos les ha afeado que se hayan tenido que «tragar el sapo» del acuerdo alcanzado en Gipuzkoa. ¿Cómo explica que no se haya resuelto según el compromiso que adoptó el PSE en campaña electoral?

-Yo no quiero engañar a nadie, el PSE ha cedido en parte. Dicho eso, nosotros hemos conseguido en la negociación que la tributación real mínima que paguen las empresas en Gipuzkoa suba del 13 al 17%. En Navarra, ese mínimo está en el 18%, donde Podemos apoya el gobierno Bildu-Geroa Bai. Si la diferencia de un punto porcentual de tributación mínima de las empresas es lo que distancia a la izquierda pura y sublime de los que por lo visto nos hemos debido vender al capital, lo tendrán que explicar. Nosotros hemos cedido, claro que hemos cedido, lo contrario sería mentir, pero no tenemos nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarnos y, es más, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. La recaudación está creciendo y crecerá más. Y diré más, quienes se están quejando, en privado y sin hacer ruido, son las empresas.

-¿Qué cree que busca Iturria con su afirmación, en una entrevista en este periódico, de que «la gente no sabe que el PSE está en el gobierno»?

-Conociendo a Podemos no me extrañaría que se dediquen a hacernos publicidad, por lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento. Ahora que, si es verdad que nadie sabe que el PSE está en el Gobierno, nos regaló una entrevista publicitaria muy interesante para nuestros intereses. Lo más importante para mí no es eso, sino que Podemos esté instalado en una posición de inutilidad. Nosotros representamos la parte progresista de este gobierno, creo que lo estamos demostrando cuando defendemos acuerdos entre patronal y sindicatos en el mundo del turismo, por ejemplo.

-Se le ha situado ya como cabeza de lista de la candidatura del PSE a las Diputación Foral de Gipuzkoa para las elecciones de 2019. ¿Puede confirmar ya su cartel?

-Me siento con muchas ganas y muy respaldado por mi partido, pero por respeto a la militancia y a las promesas que hemos hecho, no puedo tomar esa decisión hasta no ver culminada esa gestión y poder presentarme ante la bases socialistas. Lo que sí puedo decir es que el PSE en Gipuzkoa está en un muy buen momento de salud y no renunciamos a un proyecto ganador.

-¿En este momento, con una ETA disuelta, la unión de la izquierda en Gipuzkoa sería posible?

-Yo lo que le pido a la izquierda en Euskadi y lo que trato de desarrollar dando ejemplo es que se comprometa con el desarrollo económico y social de este país. Ahora que estamos viviendo el debate sobre el nuevo estatus defiendo los valores de la agenda de la izquierda europea. Vivimos momentos en los que la gente joven poco a poco está poniendo pie en pared ante los independentismos, los separatismos, los nacionalismos que están cobrando auge en Europa y que son un riesgo para nuestra convivencia. Yo sé dónde está Bildu, pero no tengo ni idea dónde está Podemos, sinceramente, más allá de los problemas del chalé de sus responsables.

-¿Qué le parece esa polémica?

-Son presos de sus propias contradicciones. Han alimentado un populismo con el ánimo de desprestigiar la política, entendiendo que ellos formaban parte de un movimiento social más que de un partido y ahora son presos de ello. Si los procesos de democracia interna de los que han alardeado, y que eran su distintivo, consisten en chantajear a la militancia, amenazando con marcharse si no muestran su respaldo a la compra de un chalé de 600.000 euros, es un modelo de partido con el que no me identifico para nada.