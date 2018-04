La declaración de ETA busca abrir una vía para mejorar la situación de sus presos

Cabeza de la manifestación nacional de la izquierda abertzale ayer en Bilbao en demanda de otra política carcelaria. / EFE

El reconocimiento del daño causado y la desaparición de la banda servirán de argumentos. Cada interno podrá adaptar a su situación personal las fórmulas de autocrítica para intentar progresar de grado y lograr el acercamiento

Los presos de ETA seguirán la estela del comunicado de la banda que reconoce el daño causado para intentar mejorar su situación carcelaria, en el marco de la estrategia de explorar todas las vías legales. A la hora de tratar de progresar de grado o lograr el acercamiento a cárceles vascas, los reclusos quieren acogerse a fórmulas recogidas en el pronunciamiento del pasado jueves, como las de «nada de todo ello debió ocurrir o prolongarse tanto en el tiempo», «lo sentimos de veras», «mostrar respeto a los muertos y heridos» o incluso el «perdón» a las víctimas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Una fórmula que ha levantado ampollas entre víctimas y partidos, y que ETA ha empleado probablemente para que el comunicado recibiera el mayor apoyo interno posible y evitar cualquier riesgo de disensiones internas. No obstante, cada interno, en el marco de la nueva estrategia individualizada, podrá incluso ir más lejos a la hora de expresar su contrición, si lo considera oportuno.

Con el comunicado sobre el daño causado, ETA deja unas bases a los reclusos y les libera de cierta presión. La inminente desaparición definitiva de la organización ya desarmada, que se oficializará la primera semana de mayo, también contribuirá a abrir un nuevo escenario para los reclusos. Las fuentes próximas a los presos consultadas entienden que los jueces no deberían poder seguir argumentando su rechazo a las mejoras penitenciarias en la «no desvinculación de la organización terrorista», que ya no existirá, o la no disolución, como han venido haciendo Instituciones Penitenciarias.

Precedente en Francia

De hecho, ETA ya se había desentendido de la gestión de los presos en un comunicado del 2 de diciembre. Un mensaje clave ya que, a partir de entonces, los internos dejaban de estar bajo el paraguas de la organización y se organizaban ellos mismos en torno a su propio grupo, EPPK en sus siglas en euskera.

El colectivo de reclusos ya había reconocido el daño causado en varios pronunciamientos aprobados tras el cese definitivo de los atentados en 2011. No obstante, la existencia de ETA ha sido un argumento utilizado judicialmente en su contra. La falta de una autocrítica de la banda durante estos años también ha sido esgrimida por los jueces. En este sentido, con su comunicado del pasado viernes, con independencia de que para gobiernos, partidos y víctimas no haya sido lo suficientemente contundente, ETA permite a los presos tener un guión más desarrollado, con formulaciones como la de «entendemos que muchos consideren o expresen que nuestra actuación ha sido inaceptable e injusta». En algunos juicios en Francia, cuyo gobierno sigue trabajando en el acercamiento de presos, varios imputados han realizado ya pronunciamientos similares, por ejemplo el pésame a los familiares del brigadier francés Nérin, ultima víctima mortal, y las palabras de la dirigente Izaskun Lesaka «lamentando sinceramente» aquella muerte.

No obstante, tanto los reclusos como la propia izquierda abertzale son conscientes de que la flexibilización de las condiciones carcelarias no llegará de la noche a la mañana pese a que se abra un nuevo escenario, sabedores de que el Gobierno central apuesta por desvincular cualquier cambio penitenciario de cualquier paso que pueda efectuar la organización, incluido este último de cerrar la persiana tras casi 60 años de historia. Eso sí, se recuerda que el PP ha sostenido que con ETA disuelta, acabaría la dispersión.

LAS CLAVES Pésame a la familia En Francia ya hubo un precedente cuando los juzgados lamentaron el asesinato de Nérin Madrid Los reclusos saben que el Gobierno se mantiene en no moverse a corto plazo pese al nuevo escenario Contra la dispersión Sortu no es ajena a lpapel que puede jugar el PNV por su hilo directo con el Ejecutivo del PP

En este sentido, en la izquierda abertzale no son ajenos a la influencia que puede tener el PNV por su hilo directo con el Gobierno español. Eso sí, el mundo de Sortu asume que las cuestiones relacionadas con la política penitenciaria no estarán en la mesa de la negociación de los Presupuestos estatales. En todo caso, no ven con malos ojos que a medio plazo el PNV siga defendiendo ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy la necesidad de acercar a los presos, liberar a los enfermos y favorecer la resocialización de los internos a través del acceso al segundo grado con vistas a acceder a permisos futuros, a medida que se consolide el nuevo tiempo sin ETA. La comunicación entre la izquierda abertzale y el PNV en este tramo final de la existencia de ETA es fluida y los jeltzales también aspiran a que Madrid cambie de postura, más allá de las discrepancias entre Sortu y el PNV sobre la mirada crítica del pasado.

El 95% de los internos de ETA están clasificados en el primer grado, el más duro, que únicamente les autoriza a salir de la celda cinco horas al día y no otorga posibilidades de beneficio penitenciario. Tras el debate interno del EPPK concluido en junio del pasado año, los internos comenzaron a explorar nuevas vías legales y a reclamar el cambio de grado, algo que han comenzado ya a hacer más de la mitad de los internos, y que prevén seguir haciendo pese al rechazo sistemático de Instituciones Penitenciarias y la existencia ya de una primera sentencia de la Audiencia Nacional denegando a un interno el cambio de grado.

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cifrado en 297 los casos de asesinatos de ETA sin esclarecer, el 34% del total.