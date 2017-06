«Nada les debemos y nada les daremos» Mari Mar Blanco, junto a Ana Pastor, en el homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo. / EFE Mari Mar Blanco pidió ayer a los partidos que no retrocedan «ni un milímetro» frente a los etarras en el homenaje a las víctimas del Congreso AGENCIAS madrid. Miércoles, 28 junio 2017, 07:04

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, pidió a los partidos políticos que no retrocedan «ni un milímetro» frente a los etarras y las pretensiones de que se «exoneren» sus crímenes social, política e históricamente, porque «nada les debemos y nada les daremos».

Con estas palabras, Mari Mar Blanco se dirigió a los representantes políticos de todos los partidos en el acto solemne de homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebró en el Congreso y al que asistieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su número dos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Interior, Defensa, Exteriores, Agricultura y Energía. Hasta el salón de Pasos Perdidos también acudieron al homenaje portavoces de los grupos políticos, entre ellos Rafael Hernando (PP) y Margarita Robles (PSOE), y los líderes de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera.

El homenaje también contó con la participación del PNV, con sus portavoces en el Congreso, Aitor Esteban, y del Senado, Jokin Bildarratz. También lo hizo una delegación del Gobierno Vasco formada por el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, y también por José María Hernández, del Servicio de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra.

Tras recordar las últimas masacres terroristas en Londres y a Ignacio Echeverría, la última víctima española asesinada en la capital británica, Blanco apeló a la unidad y la implicación de todos en contra del yihadismo. «Porque no podemos permitir que ninguna forma de terrorismo ponga de nuevo en peligro nuestra convivencia en paz y en libertad», continuó la presidenta de la Fundación que aprovechó su discurso para trasladar «el más sincero reconocimiento y gratitud» a las fuerzas de seguridad. «Nunca olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros», dijo en nombre de las víctimas.

Abandonos durante el acto

Una decena de miembros de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo abandonaron el acto por considerar que en el mismo se favoreció a determinadas asociaciones «arrinconando» a otras como la suya y poniendo de manifiesto que existen «víctimas de primera y de segunda». Además, denunciaron que en el homenaje no se habían colocado sillas para los asistentes que tienen dificultades de movilidad y que no pueden estar de pie mucho tiempo como consecuencia de las secuelas de los atentados que sufrieron en su momento. Así lo explicaron Javier Correa y Javier López, representantes de esta asociación, que llevaban cuatro años sin acudir al homenaje, pero que este año habían decidido estar presentes tras recibir garantías de que no se iba a hacer «diferencias entre víctimas». Esta no es la primera que vez que el acto genera polémica. En sus primeras ediciones las asociaciones se quejaron de no tener voz: sólo podía hablar el presidente de la Cámara.