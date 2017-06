«El daño producido es irreparable» El alcalde de Errenteria con Juani Pérez, viuda de Caso, ante la mirada de la hija de Zamarreño. / ARIZMENDI El errenteriarra Julen Mendoza se convierte en el primer alcalde de EH Bildu en homenajear a víctimas de ETA en un acto exclusivo TERESA REINA Errenteria. Jueves, 29 junio 2017, 08:22

El Ayuntamiento de Errenteria celebró ayer un homenaje a tres asesinados por ETA y se convirtió así en el primer consistorio de Euskadi gobernado por EH Bildu que rememora a las víctimas del terrorismo provocadas por la citada organización en un acto exclusivo. El alcalde Julen Mendoza pidió «perdón» en nombre del consistorio y en el suyo propio, y aseguró que «haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se vuelva a repetir».

El acto celebrado en el salón de plenos rememoró la figura de tres víctimas de ETA vinculadas al ayuntamiento errenteriarra: el policía municipal y militante socialista Vicente Gajate Martín, asesinado el 17 de octubre de 1984; y los concejales del PP en Errenteria José Luis Caso, tiroteado en la cabeza el 11 de diciembre de 1997, y su sustituto en el cargo, Manuel Zamarreño, víctima de una moto bomba que ETA hizo estallar a su paso el 25 de junio de 1998. El homenaje arrancó al son de la música de un grupo de txistularis que tocó para los familiares y amigos de las víctimas en los arcos del Ayuntamiento. Después, el alcalde descubrió una placa que conmemora a los asesinados.

Asistieron al acto miembros de todos los partidos de la corporación municipal, y antiguos ediles de las distintas formaciones políticas incluida la izquierda abertzale. En representación de las familias de las víctimas asistieron Juani Pérez, viuda de Caso, y Naiara Zamarreño, hija del concejal del PP. Ambas tomaron la palabra para leer semblanzas de sus familiares, recordando su día a día y cómo todo cambió cuando empezaron las amenazas de ETA.

Vicente Gajate, policía municipal de Errenteria, de 34 años, era además militante socialista. Un día como cualquier otro llamaron a su casa; estaba trabajando y su mujer se puso al teléfono para coger el recado: «Dile a tu marido que si no sale de aquí es hombre muerto». Al día siguiente fue asesinado a tiros en la calle, el 17 de octubre de 1984, cuando regresaba a su domicilio tras haber finalizado su jornada laboral. Su esposa lamentó que la intuición que Gajate había desarrollado en la policía para advertir el peligro no le ayudó a evitar el ataque mortal. Aitziber Blanco leyó la semblanza de Gajate en nombre de su mujer, Purificación Ramos, que no pudo asistir al homenaje «porque le resulta duro», aclaró el alcalde.

José Luis Caso, de 64 años y concejal popular de Errenteria, murió de un disparo en la cabeza el 11 de diciembre de 1997, cuando se encontraba en un bar de la calle Juan Arana de Irun. Su mujer recordó las tensiones de aquellos días a consecuencia del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, seis meses antes, y cómo todos los días la familia de Caso recibía amenazas de muerte.

Manuel Zamarreño fue el sustituto de Caso en el Ayuntamiento. Su hija Naiara recordó ayer cómo decidió presentarse a concejal por lealtad a su amigo José Luis, con quien había trabajado durante 24 años en Astilleros Luzuriaga. Zamarreño fue víctima de un atentado con una moto bomba perpetrado el 25 de junio de 1998 en su barrio de Capuchinos, que también ocasionó heridas de metralla al agente de la Ertzaintza que le escoltaba cuando se dirigía a comprar el pan en un establecimiento cercano a su domicilio.

Aitziber Blanco, familia de Vicente Gajate: «Vicente no contaba cosas del trabajo para no preocuparnos. Tuvo que dejar la militancia»

Juani Pérez, viuda de José Luis Caso: «Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, todos los días nos llamaban para amenazar a mi marido»

Naiara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño: «Mi padre se presentó a concejal por lealtad a su amigo, aunque era consciente del peligro»

«Pido perdón»

El alcalde tomó la palabra al final del homenaje. Aseguró que «si en algún momento, este consistorio a lo largo de su historia, o yo mismo, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente (a las víctimas) o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio». Mendoza expresó además el compromiso de que harán «todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir». En su autocrítica explicó que el acto buscaba entender «el sufrimiento que hemos generado y que hemos obviado» y «humanizar lo deshumanizado», asumiendo que «el daño producido es irreparable».

Mendoza deseó además haber aliviado el dolor de las tres familias y haber aportado a «la consolidación de la paz y la reconciliación de la sociedad», consciente de que la política tiene un reto en estos tiempos.

Acto seguido, entregó unos ramos de flores a la viuda de Caso y a la hija de Zamarreño, entre los aplausos de los asistentes, tras lo que un guitarrista interpretó una pieza de «El concierto de Aranjuez».

El mandato del alcalde Mendoza en Errenteria comenzó en 2011 y pronto se caracterizó por la búsqueda de espacios comunes de entendimiento. En 2015 el regidor de EH Bildu impulsó en el municipio un proyecto para dialogar con las víctimas del terrorismo y de diferentes violencias.