Damborenea, parlamentario del PP vasco, advierte de que si no hay PGE, no se aplicará la nueva 'tarifa eléctrica' a las empresas vascas EFE Egibar lo ve como un «chantaje» y ve «muy endebles o nulas» las posibilidades de que se cumplan las condiciones que pide el PNV para acordar los PGE DV Y AGENCIAS Sábado, 14 abril 2018, 12:11

El parlamentario del PP vasco Antón Damborenea ha advertido al PNV de que, si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para este año 2018, no habrá una partida de 40 millones de euros que posibilitaría una rebaja en la tarifa eléctrica que pagan las empresas vascas.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha calificado de «chantaje» esta advertencia, a lo que Damborenea le ha respondido si «es chantaje cumplir la ley». «La Ley dice que no puede haber déficit tarifario. La tarifa eléctrica, para rebajarla a las empresas, necesita una compensación para que no haya déficit tarifario. Esa compensación, de 40 millones, desparece si no hay Presupuesto», ha explicado.

En este sentido, ha añadido que «eso no es chantaje, son decisiones políticas». «Las condiciones las ponemos cada uno, en política somos los que ponemos condiciones y las modificamos», ha agregado, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press.

Según lo pactado entre el PP y el PNV el pasado año, se eliminaría la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1.b y se englobarían las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en el año 2018. Esto beneficiaría a unas 1.250 empresas del conjunto del Estado, de ellas 800 vascas.

El Síndic de Greuges de Catalunya presentó una denuncia ante la Comisión Europea porque entendía que el acuerdo sobre la reforma del peaje eléctrico pactada entre el PP y el PNV «constituye una ayuda de Estado». Competencia europea aún no se ha pronunciado sobre ello.

Presupuestos 'pactados'

El parlamentario popular ha defendido que los PGE para 2018 presentados por el Gobierno central responden a pactos con los funcionarios, al Pacto de Estado contra la violencia de género, al pacto con las comunidades autónomas, son los de la «subida del 3% para las pensiones y que se queda para toda la vida, y a acuerdos con el PNV que nos parecían que eran buenos para los vascos».

Respecto a la condición del PNV para pactar los PGE de que se desactive el artículo 155 en Cataluña, Damborenea ha señalado que los independentistas catalanes «no han querido formar gobierno desde hace cuatro años» y ha indicado que el PNV es «rehén» de ellos y de sus propias palabras.

Egibar

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha insistido en que la condición impuesta por su partido para pactar los PGE, como es la desactivación del 155 y que exista un gobierno «legítimo» en Cataluña, «en el tiempo» no cree «que vaya a suceder». «Esas condiciones determinadas que hagan que suceda son muy endebles o nulas», ha indicado.

Asimismo, ha apuntado que el 155 «no es una excusa o un capricho nacionalista. Es una cuestión predemocrática, una cuestión de respeto al Parlamento de Cataluña». «Cuando vemos la aplicación del 155 y vemos luego que va combinada con una estrategia penal, que pretende encarcelar o inhabilitar a dirigentes soberanistas, esto trascienden el una u otra transferencia», ha advertido.

Desde EH Bildu, su parlamentario Iker Casanova ha considerado «preocupante» que el PNV esté «normalizando» el llegar a un acuerdo con el PP y no haciendo un planteamiento de antemano de negativa a negociar con un Gobierno que desarrolla políticas «perjudiciales para este país».

El parlamentario del PSE-EE José Antonio Pastor ha calificado de «malos» los PGE para 2018, ya que la sanidad, la investigación y la educación quedan «bajo mínimos históricos». «Son de una austeridad tremenda que no responden a las necesidades de la economía y negativos para los ciudadanos», ha agregado.

Por último, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche ha lamentado que los Presupuestos del Estado para 2018 «no dan solución al problema de las pensiones y no apuestan por la igualdad».