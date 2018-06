Cospedal no se descarta como candidata a suceder a Rajoy La secretaria general del PP rehúsa abordar su futuro antes de que la Junta Directiva del lunes convoque el congreso extraordinario NURIA VEGA Madrid Miércoles, 6 junio 2018, 10:32

María Dolores de Cospedal no se ha cerrado la puerta a optar como candidata en la carrera sucesoria que se abre ahora en el PP. La secretaria general ha rehusado responder si entra en sus planes intentar tomar el relevo de Mariano Rajoy, al menos hasta que el lunes la Junta Directiva Nacional del partido convoque el congreso extraordinario de julio. «No es el momento, estamos en el procedimiento y lo que tenga que ser, será. No es el día para hablar de ese tema», ha replicado.

Por ahora, desconoce si en caso de querer pugnar por la presidencia debería dejar el cargo de secretaria general. «No sé si es compatible o incompatible, pero lo que fuera compatible o incompatible es lo que tendríamos que respetar todos, a mí eso no me preocupa en absoluto -ha asegurado en una entrevista en Onda Cero-. El procedimiento no dice nada, pero tiene que estar impregnado por el sentido común».

Lo que sí espera es que el PP mantenga su «unidad» tras el congreso extraordinario y que el proceso no sea «disgregador» ni «rupturista». Los estatutos permiten que se postule más de un aspirante a la sucesión. Y aunque en las quinielas internas no se descarta que Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, o incluso Ana Pastor y Alfonso Alonso, quieran presentarse, lo cierto es que el partido mira a Alberto Nuñez Feijóo.

Diversas fuentes del PP avanzaban ayer que lo más «probable», tal y como lo veían, es que se alcance un consenso y el de julio sea el congreso en el que se encumbre al dirigente gallego. Pero todo está abierto.

Desde luego, Cospedal no ha querido avanzar si después del verano continuará o no en la vida política: «Esa es una decisión personal que yo tengo que tomar y cuando la tomé, la comunicaré». En todo caso, advierte de que dependerá de sí misma. «De mis circunstancias personales, familiares -ha explicado-, porque, como cualquier persona, hay momentos en la vida en que uno se plantea qué es lo quiere hacer y yo estoy en ese momento vitalmente y es un momento importante».