El Constitucional mantiene la suspensión de la Ley de Abusos Policiales porque puede «interferir» en la acción de la Justicia

EH Bildu: «La decisión prueba la necesidad de un sistema judicial vasco»

EH Bildu ha defendido este martes que el auto del Tribunal Constitucional que mantiene la suspensión de la ley de víctimas de abusos policiales "evidencia una vez más que las decisiones legítimas del Parlamento Vasco no valen nada cuando no gustan al Estado español" y ha defendido la necesidad de contar con un sistema judicial vasco "que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía de nuestro país y que no esté supeditado, como pasa hoy, a las directrices del Estado".

"La ratificación por parte del TC de la suspensión de la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del Estado español es grave y al mismo tiempo clarificadora porque vuelve a demostrar que la supuesta bilateralidad con Madrid es absolutamente irreal y que las decisiones legítimas del Parlamento de Gasteiz no valen nada cuando desagradan al Gobierno español", ha criticado.