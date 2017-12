Rajoy, abierto a la reforma de la Constitución si hay un amplio consenso 01:01 Rajoy en el Congreso. / Efe Los partidos constatan sus diferencias para la reforma de la Carta Magna durante el acto que conmemora los 39 años de su aprobación, al que no han asistido PNV, Bildu, ERC, PDeCAT e IU NURIA VEGA / AGENCIAS Madrid Miércoles, 6 diciembre 2017, 14:02

Las fuerzas políticas han constatado esta mañana sus diferencias de partida para abordar la reforma de la Constitución. En el 39º aniversario de la Carta Magna, pese a que todos están abiertos a reflexionar sobre una posible modificación, el escepticismo sobre que sea posible se desprende de los discursos de los partidos.

El presidente del Gobierno ha reiterado sus líneas rojas. “Puede volver a reformarse en el futuro cuando haya una idea clara de lo que hay que hacer, mi partido ha manifestado su disposición a hablar de ello siempre y cuando no tenga por objeto contentar a aquellos que lo que quieren es liquidar la Constitución -ha precisado Mariano Rajoy-; para eso no se hace de ninguna de las maneras una reforma”.

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo defiende que en caso de concluir que los cambios en la Carta Magna son necesarios, estos deberán ser fruto de un amplio consenso. Rajoy se comprometió con el PSOE a abrir una comisión para el estudio del modelo territorial que podría desembocar en una reforma constitucional.

El secretario general de los socialistas cree imprescindible proceder ya a la actualización del texto para “eliminar todos los conflictos” y forjar nuevos acuerdos. En todo caso, ha defendido la capacidad de adaptación de la ley fundamental. “La aplicación del artículo 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución ante un ataque unilateral”, ha ensalzado Pedro Sánchez a su llegada al acto solemne en el Congreso por el Día de la Constitución. Un cita a la que no asisten ni los partidos nacionalistas ni IU.

También el líder de Podemos, ausente el año pasado, ha reivindicado abrir un “gran diálogo de país” para lograr un nuevo acuerdo social, un pacto territorial y otro más contra la corrupción. “Este país no puede seguir liderado por un presidente del Gobierno que según han dicho los tribunales estuvo cobrando sueldos en 'b' durante diez años”, ha concluido Pablo Iglesias.

En el caso de Ciudadanos, Albert Rivera matiza que no aceptará propuestas que contemplen España como “una nación de naciones”, concepto acuñado por Sánchez, o que “rompan la igualdad” entre españoles. El presidente de los liberales ha aprovechado su intervención para hacer campaña por su partido y presentar a Inés Arrimadas, candidata a la Generalitat, como garantía de “unión” en Cataluña y de vínculo con el resto del país.

Financiación autonómica

Todos los partidos coinciden en que más allá de la Constitución, el modelo de financiación autonómica necesita una reforma urgente. El PSOE, que planteará que en la modificación se tenga en cuenta también la tasa de paro en cada territorio, ha reprochado al Gobierno que haya incumplido su compromiso de presentar una oferta antes del 31 de diciembre. “Si urge, que se apliquen todos a trabajar porque con 137 disputados no se puede aprobar ningún modelo”, ha replicado Rajoy a los socialistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, sin cuestionar el Concierto Económico de Euskadi, sí reclama que se revise la situación de País Vasco y Navarra. “Que contribuyan a la solidaridad con el resto de España, cosa que no están haciendo en estos momentos. ¿O no son España?”, ha incidido Cristina Cifuentes. La dirigente andaluza, Susana Díaz, sin embargo, no confía en que Rajoy tenga voluntad real de revisar el sistema.

Actos de conmemoración

Los actos de conmemoración han comenzado a las 10 horas en la plaza de Colón con el tradicional izado de la bandera de España, presidido por los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, acompañados por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre.

Los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, en Colón. / Efe

Después del acto en Colón, Pastor y García-Escudero han recibido a las 11.30 horas a los invitados a la recepción del Congreso. Una vez concluidos los saludos de los presidentes del Congreso y del Senado, comenzará el acto institucional con un discurso de Pastor en el Salón de Pasos Perdidos, el mismo que acogió ayer martes la capilla ardiente de Manuel Marín.

La recepción del Día de la Constitución es el acto central con el que el Parlamento celebra el aniversario de la aprobación de la Carta Magna.

Izado de bandera en la plaza de Colón. / Efe

Ausencias

Como ya es tradicional, a los actos de conmemoración no han acudido partidos nacionalistas, como ERC, el PNV, PDeCAT o Bildu, ni tampoco los diputados de Izquierda Unida.

Por contra, sí ha asistido una amplia representación de Podemos encabezada por su secretario general, Pablo Iglesias, ausente el año pasado.

Hoy ha habido también bastantes ausencias entre los presidentes autonómicos, ya que no acudirán el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu; la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; el presidente de Aragón, Javier Lambán, ni el asturiano, Javier Fernández.

Tampoco han estado presentes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que irá a un acto en el Parlamento regional, al igual que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que interviene en una conmemoración en Palma del aniversario de la Constitución.