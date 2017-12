Iglesias amenaza con forzar un referéndum si se modifica la Constitución

Rajoy espera tener un diálogo "normal y civilizado" con el nuevo Govern

A ocho días del 21-D, Mariano Rajoy ha asegurado que espera tener un diálogo "normal y civilizado" cuando "las cosas se normalicen" en Cataluña, algo que confía ocurra pronto y porque así sucede en "todas las democracias". El presidente del Gobierno respondía así al diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, que le ha instado a que "abandone el autoritarismo y dialogue con las instituciones de Cataluña". E

El parlamentario ha aprovechado su pregunta para acusar al Ejecutivo central de "promover una caza de brujas" contra el separatismo y de haber disuelvo "un Parlament legítimo" y ha exigido al jefe del Ejecutivo que "eleve a la categoría de ley la voluntad de los catalanes".

Rajoy ha insistido en que la primera obligación que tiene como presidente del Gobierno es "cumplir la ley" y ha recordado a Campuzano que "lo que no es democrático es no cumplirla, liquidarla y dejar a los ciudadanos sin sus derechos". El presidente ha subrayado que "siempre" ha estado "dispuesto a dialogar" pero dentro de la ley no planteando un "referéndum sí o sí" como, según ha dicho, hicieron los anteriores gobernantes de Cataluña.