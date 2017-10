«Sin conocer la política fiscal del PNV es difícil respaldar sus Cuentas» «A Euskadi le conviene que haya Presupuestos en Madrid porque vamos a ser destinatarios de muchas inversiones» A. M. VITORIA. Domingo, 8 octubre 2017, 08:21

-El Gobierno y ustedes desde el PP vasco apelan al respeto a la ley con el asunto catalán. Pero precisamente en ese argumento se escuda el lehendakari para exigir las transferencias pendientes: cumplir con el Estatuto de Gernika. ¿Está de acuerdo?

-El Gobierno Vasco tiene dos competencias sobre las que hablar: la Seguridad Social, que no la quieren en los términos en los que el Tribunal Constitucional entiende que puede haber colaboración en la gestión económica; y la de Prisiones, que por lo especial de las características de las que hemos salido en el País Vasco es prudente actuar con cautela. Sobre las demás, nosotros estamos analizando su documento. Habrá cuestiones que podremos abordar en la Comisión Mixta y otras que son competencia exclusiva del Estado. Es que reclaman hasta la competencia de Extranjería, y no hay ningún Estado en el mundo que renuncie al control de la extranjería, ninguno.

-Entiendo que rebaja cualquier expectativa de que se haga realidad la transferencia de la Seguridad Social y de Prisiones.

-Primero habrá que ver si son transferencias pendientes o no. Aquí cada uno puede manifestar lo que quiera, pero de entrada ya le digo que hay alguna propuesta que no es una transferencia pendiente.

-¿Apoyará el PP vasco los Presupuestos de Urkullu?

-No están ni presentados aún. Y todavía no sabemos cuál es su política fiscal. Yo quiero colaborar, pero tengo un problema. Aquí hay un liderazgo cuanto menos pintoresco. Un liderazgo en el cual no sabemos lo que piensa el lehendakari sobre la reforma fiscal. Sabemos lo que dice el diputado de Bizkaia, Unai Rementeria, y, a veces, intuimos lo que piensa el consejero Azpiazu, pero no sabemos lo que piensa el PNV, ni cuál es la posición del Gobierno. Y yo sin conocer su posición es muy difícil... Además, tampoco me han pedido el apoyo.

-¿La subida de impuestos será una línea roja?

-Verá, lo que no nos puede decir el PNV es que va a hacer una reforma fiscal para freír a impuestos al personal con EH Bildu, y luego pedirnos a nosotros el apoyo para aprobar los Presupuestos. Porque esto no funciona así. Tienen que definir por qué línea van. Si quieren colaborar con el PP, yo estoy a su disposición, pero lo que no pueden hacer es tomarnos a broma. Yo no voy a dejar a este Gobierno colgado de los radicales. Así que si llegamos a un acuerdo sensato en materia de política fiscal y no nos metemos en aventuras, creo que la colaboración que hubo el año pasado puede seguir este año.

-¿Veremos también esa relación PNV-PP para sacar adelante los Presupuestos estatales?

-Es pronto todavía. Pero creo que a Euskadi le conviene que haya Presupuestos en Madrid, porque vamos a ser destinatarios de tantas inversiones...