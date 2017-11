El PSE se compromete a ampliar «con diálogo» los acuerdos en presupuestos y autogobierno Militantes guipuzcoanos posan con su diploma de 40 años de afiliados junto a Idoia Mendia. Mendia inaugura en Donostia la muestra 'Caminos de libertad 1977-2017' y critica «el victimismo de los aprendices de libertarios» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN Domingo, 19 noviembre 2017, 16:21

El PSE se ha comprometido a «afianzar» los acuerdos entre diferentes en Euskadi, así como a extenderlos a las decisiones que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y ampliarlas «hasta donde seamos capaces, sea en presupuestos o sea en autogobierno, con un método: reconocimiento de la pluralidad, diálogo, acuerdo y legalidad». Idoia Mendia lo ha definido como el «camino seguro» para lograr «más derechos y más libertades». La secretaria general del PSE-EE ha defendido que los socialistas han logrado ofrecer al país «esperanza, en medio de tanta desazón», también pluralidad donde otros ofrecen «imposición» y diálogo en medio de «tanto ruido y tanto tuit», para «buscar sin desánimo el acuerdo donde otros sólo plantean frustración”. En este contexto, ha asegurado que su partido seguirá recorriendo los caminos de libertad y ha apuntado que, «cuando se desprecia con tanta facilidad la labor de la política, hay que saber levantar la cabeza y reivindicarse».

La líder de los socialistas vascos ha hecho estas afirmaciones en la inauguración, en la casa del pueblo de San Sebastián, de la exposición itinerante 'Caminos de libertad 1977-2017', de la Fundación Ramón Rubial, en la que se repasa la trayectoria de los socialistas en Euskadi durante los últimos 40 años. El acto ha servido además para rendir homenaje y hacer entrega de 49 diplomas a militantes de las agrupaciones socialistas de San Sebastián, Irun, Zumarraga, Errenteria, Lasarte-Oria, Pasaia y Hondarribia que llevan 40 años afiliados al partido, entre los que se encontraban el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, el exconsejero socialista José Antonio Maturana, la exalcaldesa lasarteoriatarra Ana Urchueguía, o José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, dirigente socialista asesinado por ETA.

El encuentro en la sede donostiarra de la calle Prim, donde no cabía un alfiler, ha contado con la presencia del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza: el presidente del partido, Iñaki Arriola; el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, y exdirigente del PSE y exconsejero de Interior Rodolfo Ares. En su intervención, Mendia ha recordado también a compañeros de partido asesinados por ETA desde Enrique Casas a Isaías Carrasco, e incluso a Ernest Lluch, «sentido por todos como socialista guipuzcoano», de cuyo asesinato se cumplirán pasado mañana 17 años. La líder vasca ha apuntado que ahora que la banda terrorista no mata «truenan voces llenas de la palabra democracia y libertad», pero «los voceros no saben, no se hacen ni una pequeña idea, de lo que ha costado que sigan llenando de ruido todo el espectro mediático». «Tantas voces que desprecian la larga lucha de otros, de nosotros, para que ellos hoy puedan decir lo que quieran», ha lamentado.

La líder del PSE-EE ha asegurado también que los socialistas van a desgastar sus suelas para que España vuelva a ser «ese proyecto solidario y compartido en el que llevamos siempre y en el que queremos continuar». Ha criticado además a los nuevos que «se llaman de izquierdas» y a quienes «les ocupa su tiempo la independencia». «Llevan tiempo inundando nuestros plenos en el Parlamento, en las Juntas y los ayuntamientos con muestras de cariño hacia el independentismo, reconociendo supuestos derechos, supuestas independencias, supuestas repúblicas que no existen más que en su imaginario», ha afirmado, para apuntar que cosechan «unas cuantas victorias que no sirven para nada. No les sirven a los catalanes, no nos sirve a los vascos». A quien sí sirve, ha señalado, es a «la ultraderecha más xenófoba de toda Europa, que sigue alimentando su extremismo escalofriante con el argumentario de ese independentismo radical». Mendia ha añadido que «eso no es la izquierda» y que la bandera que une los nacionalismos, sean de derechas o de izquierdas, «es la de la exclusión».

La secretaria general del PSE ha criticado a los independentistas, a lo que ha tildado de «aprendices de libertarios», y ha destacado que «su victimismo es un auténtico insulto a tantos luchadores por la libertad». Les ha recordado a ellos que hoy pueden hacer «vida normalizada en nuestro país, que pueden expresar su ambición independentista si quieren, que les permite gobernar instituciones a las que desprecian».

Andueza y Gasco

Eneko Andueza, por su parte, ha valorado el «compromiso y lealtad a unas ideas y unas siglas» de los militantes socialistas homenajeados en este acto, que han sido protagonistas del cambio y «portadores de valores y de cultura de partido». «Sois ejemplo y espejo, orgullo socialista», les ha agradecido.

Ernesto Gasco ha recordado que los primeros militantes socialistas en Euskadi entregaron «un partido vivo y con valores» y ha esperado que los actuales afiliados sean «dignos herederos» de sus predecesores.