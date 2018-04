El código Mariano

La trayectoria política de Cristina Cifuentes está en caída libre por mucho que la propia presidenta madrileña se enroque en negar las evidencias que tozudamente han ido cayendo como losas sobre los papeles y las pruebas que aireaba con vehemencia en la Asamblea y que, al final, nada o poco tienen que ver con la realidad de que su máster es más virtual que real. Este sonrojante episodio de mentira y picaresca, más propio de Rinconete y Cortadillo, vuelve a colocar al PP de Rajoy en una situación de estrés, sobre todo después de celebrada la convención sevillana, que más de un dirigente popular llegó a verbalizar el mismo viernes que se debía de haber inaugurado y clausurado el mismo día.

Aunque todavía están temblando las estructuras del partido, Rajoy ha vuelto a aplicar su propio código sobre este asunto. Buenas palabras, besos en público con la protagonista, y poco más hizo por Cifuentes, ya que el presidente volverá a esperar el momento en el que la propia afectada claudique, ya que en estas circunstancias también tiene experiencia porque aún están recientes los casos del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez y del ministro Soria, por no hablar de Camps y otros similares.

Aunque Cifuentes pueda pedir más tiempo para poder resucitar, su trayectoria política ya tiene fecha de caducidad. Ciudadanos le quita la red por esta rocambolesca historia de trampas y mentiras, pero no ahoga al PP. El partido de Rivera, en un alarde de tacticismo, quiere distanciarse de esa moción de la izquierda que impulsa Pedro Sánchez y apostar por la misma vía que utilizó para tumbar al anterior presidente murciano. Un día después de que Rajoy llamara «lenguaraz» al líder naranja, los populares madrileños sorprenden al hacerse el 'longuis' para no entrar en la comisión de investigación que impulsa Ciudadanos. Ahora en Génova tendrán que sudar la camiseta para conservar el poder en Madrid y al mismo tiempo se afanarán para que su rival y socio más directo no pueda exhibir que va incrementando su influencia en el tablero político y sus expectativas. El código de Mariano volverá a tener el mismo final.