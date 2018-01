Coalición Canaria mete en un lío al PNV por los Presupuestos Ana Oramas y Aitor Esteban, en un pleno del Congreso. / EFE Los jeltzales desmienten que cerraran un acuerdo para las Cuentas con Montoro el pasado diciembre, como asegura la diputada Oramas A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 enero 2018, 08:09

Coalición Canaria puso ayer en un aprieto al PNV al afirmar su diputada en el Congreso, Ana Oramas, que el Gobierno llegó en diciembre a un acuerdo con la formación jeltzale para que apoyara los Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero que los nacionalistas vascos «se echaron atrás un día antes» de que la iniciativa fuera al Consejo de Ministros por la situación catalana. La formación de Andoni Ortuzar aseguró que es «radicalmente falso» que alcanzara ningún acuerdo presupuestario porque ni siquiera se han producido «negociaciones ni conversaciones» para un eventual pacto y que, de cualquier modo, «no lo hará mientras persista la aplicación del artículo 155 de la Constitución española».

En una entrevista en TVE, Oramas dio detalles del día e incluso de la hora. Apuntó que el acuerdo se había cerrado entre el PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria «un jueves» de diciembre a la una y media de la tarde, y que unas horas después el PNV dio un paso atrás porque «no se daban las condiciones políticas para cerrar el acuerdo» a causa de Cataluña. Según Oramas, ese jueves, a las tres de la tarde, el ministro le comunicó que se aplazaba la aprobación del Presupuesto debido al cambio de los nacionalistas vascos.

La diputada se mostró «convencida», sin embargo, de que, si se constituye el Parlamento catalán y «se le levanta» al Govern la aplicación de ese artículo constitucional, los partidos llegarán a un acuerdo sobre las Cuentas para 2018.

La polémica Ana Oramas Diputada de Coalición Canaria «El acuerdo se cerró un jueves de diciembre con la idea de que se llevase al Consejo de Ministros» PNV Comunicado «Desconocemos qué ha hecho o dejado de hacer Oramas, pero lo que dice es radicalmente falso»

El PNV, «sorprendido», no dudó en trasladar a la dirección de Coalición Canaria su «malestar» por las declaraciones «falsas» de Oramas. La dirección jeltzale contactó ayer con la ejecutiva de Coalición Canaria para comunicárselo. Fuentes de esta formación recordaron que mantienen una «excelente» relación desde hace décadas con CC y que ambas formaciones son socias en la coalición para las elecciones europeas.

El Grupo Vasco en el Congreso recalcó que desconoce «lo que haya hecho o dejado de hacer Oramas pero insiste en que sus declaraciones con respecto a un pacto presupuestario entre EAJ-PNV y el Gobierno español son radicalmente falsas». «No ha habido acuerdo presupuestario; ni siquiera negociaciones o conversaciones al respecto», aseguró el PNV, convencido de que si sigue la aplicación del artículo 155 en Cataluña, «todo se complicaría mucho más».

La argumentación de Oramas apuntaba a que este año habrá finalmente Presupuestos dentro de los plazos previstos y que no se prorrogarán, una circunstancia que sí ocurrirá en 2019, a sabiendas de que los próximos comicios generales, previsiblemente, se celebrarán en 2020. «Lo que no va a hacer el Gobierno de España es darle una plataforma logística a Ciudadanos antes de unas elecciones», avisó. CC recordó que las Cuentas pueden aplazarse una vez y no dos años seguidos por lo que, según afirmó, «lo lógico es que este año haya presupuestos».