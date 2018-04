Ciudadanos exige formalmente la dimisión de Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes. / Efe La formación liberal reclama al PP que presente un candidato alternativo para presidir la Comunidad de Madrid y le da de plazo hasta finales de abril MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 9 abril 2018, 16:12

Cristina Cifuentes «debe dar un paso al lado». El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido este lunes la dimisión inmediata de la presidenta autonómica después de haber perdido «la confianza» en ella y tras los reparos que ha puesto el PP a la comisión de investigación sobre el su máster fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos.

Una hora después de terminar el plazo dado a los populares, el dirigente liberal ha comparecido ante los medios para denunciar el intento del PP por «desvirtuar» la comisión y convertirla en una persecución contra periodistas, profesores y personas que han colaborado para conocer la verdad. «Queríamos ver si el PP estaba más del lado de la verdad o de la mentira, si querían llegar hasta el fondo del asunto, después de casi veinte días conociendo noticias tras noticias», ha esgrimido Aguado, que ha pedido la dimisión de Cifuentes «lo antes posible».

El portavoz de Ciudadanos ha dado por «congelado» el pacto de investidura y ha reclamado al PP que presente un candidato alternativo para presidir de forma interina la Comunidad de Madrid hasta las elecciones de 2019. «Lo ideal sería que lo hiciera hoy mismo», ha apostillado, pero sino debe de hacerlo antes de que acabe el mes de abril.

La formación de Albert Rivera ha puesto de esta manera fecha límite para que los populares fuercen la salida de Cristina Cifuentes «si quieren conservar» el Ejecutivo madrileño. De lo contrario tendrán que asumir las consecuencias de las iniciativas que ha presentado otro grupo parlamentario«. «Confío en no tener que llegar a ese escenario», ha insistido Aguado, sobre la moción de censura puesta en marcha por el PSOE, que cuenta con el respaldo de Podemos.

La Ejecutiva naranja no contempla a día de hoy apoyar la moción de censura. «No es ahora el momento de, deprisa y corriendo, que los socialistas y Podemos se ponga a gobernar», ha afirmado la portavoz nacional Inés Arrimadas. El partido liberal apuesta por seguir la 'vía murciana' y conseguir forzar la salida de Cifuentes del Gobierno de la comunidad como hizo hace un año con Pedro Antonio Sánchez.

El PP avisa que «no va a dimitir»

Pero Cifuentes «no va a dimitir». Ni ahora ni cuando se acerque mayo. Así lo ha confirmado minutos después el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que ha retado a Ciudadanos a hacer «lo que considere oportuno.

Según el dirigente popular, no podían apoyar el documento naranja, que les fue enviado a primera hora de esta mañana, porque incluía ya conclusiones antes incluso de celebrarse la comisión, con palabras como «encubrir y beneficiar». Ha insistido además en que las irregularidades del máster de Cifuentes no son una cuestión que pueda tratarse en la Cámara autonómica. «Hay informes de los letrados de la Asamblea que decían que está comisión era ilegal. Proponíamos cambiar el objeto para que se adaptara a la ley pero no nos han escuchado. Hablar con Ciudadanos Madrid es hablar con unos folclóricos», se ha quejado.

Ante la prensa, Ossorio ha explicado que su partido había aceptado las doce comparecencias propuestas por los de Aguado y había exigido además otras siete. Entre ellas, la del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la del portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo y la del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

También la del periodista de El Mundo, Javier G. Negre, la de Salvador Perelló, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos que presuntamente destapó la trama, la de Manuel Villoria y Carmen Cafarell, ambos docentes también en el mismo centro. Pero la formación liberal las ha rechazado. «¿Queremos conocer la verdad? ¿O solo la verdad que quiere Ciudadanos?», se ha preguntado el popular.

Sobre gobernar en solitario y sin el apoyo que supone el pacto de investidura con los naranjas, Ossorio ha criticado que «Ciudadanos ha votado 70% de las veces con el PSOE y el 60% con Podemos, así que tampoco va a cambiar tanto nuestra vida».

Los comparecientes de Cs

Los comparecientes de la formación naranja incluían al actual rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos López, y a los catedráticos Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico de la Cámara; las tres profesoras que formaban el supuestos tribunal y cuyas firmas fueron falsificadas para la recreación del acta Alicia López de los Mozos Díaz-Madroñero, Cecilia Rosado Villaverde y Clara María Souto Galván, además de la funcionaria que modificó las notas, Amalia Calonge Celada y la asesora de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad, María Teresa Feito Higueruela.

Además solicitaban también la comparecencia de los exrectores Pedro González-Trevijano y Fernando Suárez Bilbao, así como representantes de las asociaciones universitarias denunciantes ante la Fiscalía Provincial de Madrid y la propia Cristina Cifuentes.