Cifuentes: «Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene esta tarde la opción de aclarar si se falsificaron las notas de dos asignaturas del máster en la Universidad Rey Juan Carlos que ha provocado la polémica en los últimos días. La política entró con 15 de minutos de retraso entre los aplausos de sus compañeros del Partido Popular.

«Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas», aseguró la presidenta madrileña. «Hay constancia documental a través de mi certificado académico, donde figuran las 12 asignaturas del máster, con el número de créditos conseguido y las correspondientes calificaciones, así como también la nota media ponderada (un 7,43)», aseveró y mostró varios documentos como el certificado académico personal con las 12 asignaturas del máster. «El título de mi máster es perfectamente legal. El título de 'Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico' de la URJC que figura en mi currículum es perfectamente real y, también, legal. Yo no he inventado ese título. No hay ni falsedad ni falsificación», insistió.

También habló sobre la polémica de que sus notas fueran introducidas desde otra universidad. «Lo único que se produjo fue un error de transcripción relacionado con la plataforma en que se colgaron las notas. Y no me afectó solamente a mí», sostuvo. «Queda acreditada la falsedad de un posible trato de favor en la corrección de las notas de mi máster», añadió.

«Es un acto excepcionalmente preocupante porque es un síntoma de manipulación. El reglamento de esta cámara no contempla en ningún caso la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se ha forzado esta inicitiva en lo que supone un claro fraude de ley parlamentario», señaló Cifuentes para presentar sus argumentos. «Yo acudo a esta cámara con la firme voluntad de ofrecer todo tipo de explicaciones y de defender de mi honor (..) Para un asunto para el que ningún juez me ha reprochado nunca nada», defendió.

Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, comenzó el turno de intervenciones. «La señora Cifuentes dijo que se le extravió el trabajo fin de Máster», comenzó antes de enumerar las muchas dudas sobre el curso. «Demuestre que ninguna de esas excepciones supongan un trato de favor hacia usted», argumentó. «La señora Cifuentes es una persona honrada», repitió con ironía varias veces la política. «¿Dónde está su TCM? (el trabajo de fin de máster)», preguntó en una segunda intervención que terminó con «Señora Cifuentes, dimita». Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, reclamó saber «si ha cursado o no, si se matriculó, si asistió y si pasó todas las pruebas en las mismas condiciones del resto de los alumnos». «Eso lo conoce y lo puede explicar. Esta es su oportunidad», remató. En su segunda intervención, el antiguo profesor universitario indicó la «confusión» con las explicaciones sobre las asignaturas cursadas o aprobadas. «Cada día sostiene una cosa diferente», remarcó.

Además, el portavoz de Ciudadanos -socio en el gobierno regional-, Ignacio Aguado, puso en cuestión la «credibilidad» de la presidenta por no haber hablado en los últimos 14 días y encontrarse «escondida en la cueva de la Puerta del Sol» en referencia a la sede del poder madrileño. «Usted se saltó todos los plazos de matriculación habidos y por haber, ordinarios y extraordinarios», reclamó. «Si no da explicación va a tener que darlas en una Comisión de Investigación», avanzó Aguado.

