Cientos de personas participan en la marcha de Kalera Kalera a la prisión de Martutene Sortu exige un «relato veraz de lo sucedido» en Euskadi y la puesta en libertad de los presos de ETA San Sebastián Domingo, 31 diciembre 2017

Kalera Kalera ha llevado a cabo este domingo en la capital guipuzcoana una marcha a la cárcel donostiarra de Martutene con dos columnas que han partido del barrio de Egia y otra de la localidad de Hernani encabezadas con sendas pancartas en las que se podía leer 'Todos con nosotros', en euskara.

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha exigido tras el acto la excarcelación de los presos de ETA y "un relato veraz de lo sucedido" en Euskadi, frente al que pretende hacer creer que "los militantes de ETA son sencillamente unos terroristas", que "no ha existido conflicto político" y que "la existencia de miles de torturados y centenares de asesinados a manos del terrorismo de Estado es fruto de la imaginación".

Los cientos de participantes en la movilización, entre los que se encontraba el propio Arkaitz Rodríguez, la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, o las representantes de la izquierda abertzale Karmele Aierbe e Idoia Ibero, portaban ikurriñas y banderas a favor del acercamiento de los presos de ETA y han proferido gritos de 'euskal presoak etxera' (presos vascos a casa).

Junto a la prisión de Martutene, Rodríguez ha hecho público un comunicado en el que ha destacado "la actitud valiente, generosa y constructiva tanto de ETA como del EPPK", que "contrasta con la de los estados y sobre todo la del Gobierno español, que sigue obstaculizando todo avance al proceso de soluciones".

En este sentido, ha denunciado que "seis años después del desarme de ETA los estados siguen empleando la violencia". Rodríguez ha criticado que algunos pretenden hacer creer que "los militantes de ETA son sencillamente unos terroristas" y que en Euskadi "no ha existido conflicto político", así como que "la existencia de miles de torturados y centenares de asesinados a manos del terrorismo de Estado es fruto de la imaginación".

Manifestación el 13 de enero en Bilbao

Frente a ello ha exigido "un relato veraz de lo sucedido" en Euskadi, al tiempo que ha reivindicado "una solución justa, estable y duradera, no ya de las consecuencias del conflicto, sino del conflicto como tal".

Para ello ha sostenido que "los presos políticos vascos deben salir a la calle, las fuerzas de ocupación deben abandonar este pueblo y los estados deben hacer su tránsito hacia una estrategia exclusivamente política y democrática y respetar nuestros derechos nacionales".

El dirigente de Sortu ha reconocido que no esperan "gran cosa" del Estado español, porque "saben que sin violencia no son nada", no obstante, ha lanzado un "mensaje de esperanza" y ha animado a tomar parte en la movilización que a favor de los derechos de los presos de ETA que tendrá lugar el 13 de enero en Bilbao.