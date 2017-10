Cientos de personas se movilizan en Euskadi en apoyo de la huelga de Cataluña Concentración en San Sebastián. / Michelena En San Sebastián, medio millar de manifestantes se han concentrado ante el Ayuntamiento con ikurriñas y esteladas Martes, 3 octubre 2017, 13:49

Cientos de personas se han movilizado este martes en el País Vasco, llamados por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, entre otros, en solidaridad con las organizaciones catalanas que han convocado una huelga general en protesta por la actuación policial del domingo en Cataluña.

En San Sebastián, medio millar de manifestantes se han concentrado ante el Ayuntamiento, en los jardines de Alderdi Eder, con ikurriñas, esteladas independentistas y enseñas de los diferentes sindicatos convocantes.

Sostenían la pancarta, en la que se podía leer en euskera "Tanto en Cataluña como en Euskal Herria, que el pueblo decida. Votar para decidir", los secretarios generales de ELA y de LAB, Adolfo "Txiki" Muñoz y Garbiñe Aranburu, respectivamente.

Los manifestantes, convocados por estos dos sindicatos y por ESK, Hiru, Steilas y la plataforma Etxalde, han coreado consignas en las que han tachado de "neofranquista" al PP y han exigido el "fin de la represión" y la aplicación del derecho a decidir tanto en Cataluña como en el País Vasco.

El líder de ELA ha alabado, en declaraciones a los periodistas, la "valentía política de las instituciones catalanas", que han cumplido "la palabra" que dieron a los ciudadanos, a diferencia de lo ocurrido en Euskadi.

Ha recordado que en el País Vasco se aprobó un nuevo estatuto político -en alusión al llamado 'plan Ibarretxe'- que fue "ninguneado por el Estado" y el PNV prometió que "iba a hacer una consulta en el caso de que el Estado negara su tramitación" pero "no cumplió su palabra". "En Cataluña se cumple la palabra y cuando eso sucede hay que aplaudir" ha añadido.

Ha reprochado al PNV que alcance acuerdos con el PP pese a la "corrupción" de este partido, tras lo que se ha preguntado si la "represión sistemática" que el Gobierno va aplicar en Cataluña "no es motivo suficiente para romper los acuerdos políticos".

"El Estado es 'no', permanente y sistemáticamente 'no' a las reclamaciones nacionales de Cataluña y Euskal Herria. El Estado es represión, cuando el 'no' no funciona utiliza la represión", ha lamentado Muñoz.

Por su parte, Garbiñe Aranburu ha manifestado que "ya va siendo hora de poner en marcha un proceso soberanista" en Euskadi, para lo que resulta necesario que "los agentes que defienden el derecho a decidir del pueblo" se pongan de acuerdo.

A su juicio, "seguir apelando a la bilateralidad no tiene sentido" porque, aunque lo ideal sería seguir "un camino como el del Quebec o Escocia", con el Estado español un modelo pactado "es imposible".

"La apuesta es profundizar en la confrontación democrática", ha zanjado la secretaria general de LAB.

Concentraciones similares se han celebrado también en Bilbao y Vitoria, mientras que en los tres campus de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) también se han llevado a cabo movilizaciones organizadas por el sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak.