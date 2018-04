Un 'château' a las afueras de Baiona para avalar la desaparición

Los mediadores internacionales eligen un lugar solemne, como el del palacio de Aiete, para poner el 4 de mayo el broche al anuncio de ETA de dejar de existir

n castillo a las afueras de Baiona es el lugar elegido por los mediadores internacionales para realizar el acto que el viernes día 4 de mayo avalará el anuncio de ETA de desaparecer definitivamente. El 'château' busca dar un carácter solemne a este acto que acompañará a la decisión de la organización ya desarmada de cerrar para siempre su ciclo y dejar de existir. La escenografía, en este sentido, se asemejará a la del palacio donostiarra de Aiete en 2011 cuando ETA anunció el final definitivo de su actividad armada. No obstante, en esta ocasión el acto internacional será más un aval o certificación que una pista de aterrizaje para ETA.

El nombre concreto del castillo se desvelará en principio mañana en la rueda de prensa convocada en la capital labortana por el Foro Social, Bake Bidea y el Grupo Internacional de Contacto de Brian Currin, que han convocado a los medios a una comparecencia para anunciar «detalles relevantes del proceso de desmovilización» de ETA. El palacio se encuentra fuera del término municipal de Baiona, aunque cerca de la capital.

Los organizadores buscan un lugar y una delegación internacional que den relevancia al acto

Los organizadores del acto trabajan ya en los últimos detalles y en configurar una delegación internacional destacada. Para dar mayor relieve a una comparecencia que debe quedar para la historia, los promotores necesitan de un lugar de cierta solemnidad. En esta ocasión, han elegido Iparralde en lugar de la Comunidad Autónoma Vasca, al igual que ocurrió con el anuncio del fin de la violencia. El precedente del desarme en Baiona, valorado con éxito por los organizadores, y la transversalidad política y social en el apoyo a los pasos de ETA explicarían la elección del País Vasco francés.

Presidente de Iparralde

El propio presidente de la Mancomunidad de Iparralde y alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray consideró ayer «lógico» que el broche a la disolución de ETA se ponga en Iparralde. En su opinión, «en Hegoalde no están preparados» para acoger un acto de este tipo. «Es normal que se haga en la capital de Iparralde. Podría haber sido en Gasteiz, Bilbao o Donostia, pero hoy en día los ánimos al otro lado de la frontera no están preparados. Espero que algún día las cosas puedan pasar allí como pasan aquí», señaló a ETB. De hecho, no se prevé que el Gobierno Vasco respalde el acto de Baiona, al igual que no acudió el año pasado al Ayuntamiento de esta ciudad a la puesta en escena institucional de la entrega de armas. Es probable que Jean-René Etchegaray sea uno de los invitados a la convocatoria.

Los mediadores tienenla misión más de apoyar lo que diga ETA que deser pista de aterrizaje

Los organizadores prevén un acto final con mediadores internacionales que tenga una gran relevancia, aunque conscientes de la dificultad de repetir la lista de nombres que acudieron el 17 de octubre de 2011 a San Sebastián a leer una declaración para pedir a ETA que cesara la violencia, que obtuvo respuesta positiva tres días después. Aquel soleado día la delegación internacional estuvo encabezada por el exsecretario general de la ONU Koffi Annan, cuya presencia de nuevo se antoja bastante complicada. Otros representantes fueron el exprimer ministro irlandés Bertie Ahern, el histórico líder del Sinn Féin irlandes Gerry Adams, Jonathan Powell, exjefe de gabinete del exprimer ministro británico Tony Blair, la exprimera ministra noruega Gro Harlem Bruntland y el exministro francés Pierre Joxe. No es descartable que alguno pueda repetir. Los mediadores internacionales del grupo que encabeza el sudafricano Brian Currin también estarán presentes, entre ellos Alberto Spektorowski o Ray Kendall.

En el caso del desarme, el principal aval internacional vino de la mano del arzobispo de Bolonia Matteo Zuppi y el pastor protestante irlandés Harold Good, aunque no está claro si en esta última ocasión habrá otra vez representación eclesiástica.