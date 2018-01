«Si en Cataluña no se cumple la ley, iremos a nuevas elecciones y entre tanto se seguirá aplicando el 155» «Puigdemont embarcó a todo el mundo en esta deriva y él salió huyendo, cuando otras personas fueron a declarar» F.S. SAN SEBASTIÁN Lunes, 29 enero 2018, 06:31

El Ministro de Interior confía en que no se celebre mañana el pleno del Parlamento catalán con Puigdemont como candidato a la presidencia. Advierte de que si se da este paso, los responsables deberán responder ante la ley y, si no se resolviera la situación, «iríamos a unas nuevas elecciones y entre tanto se seguiría aplicando el 155».

- ¿Qué valoración realiza de la decisión del Tribunal Constitucional que impide que Puigdemont sea candidato a presidente de la Generalitat de forma telemática?

- El Gobierno celebra que haya prohibido un pleno fraudulento para investir a Puigdemont por delegación o por vía telemática. La decisión pone en valor el propio reglamento del Parlament frente al fraude que supondría la investidura a distancia. Se ha evitado esa burla a la ley, al propio Parlamento de Cataluña y al resto de grupos políticos, cuyos derechos serían claramente vulnerados con una investidura sin presencia del candidato. Y si se presenta físicamente en el debate, el tribunal señala claramente que no podrá procederse a la investidura sin la pertinente autorización judicial.

- Pero el Constitucional no ha admitido por ahora a trámite la impugnación, avalando la resolución del Consejo de Estado y en contra del criterio del Gobierno...

- Si no hubiéramos recurrido, a pesar del informe en contra del Consejo de Estado, no se hubiera producido la resolución del Constitucional. El Gobierno tiene que hacer cumplir la legalidad. No se puede consentir que Puigdemont pretenda ser presidente, porque está en busca y captura. No ha atendido a los requerimientos, ni siquiera en su día a las oportunidades que le dio el Gobierno para reconducir la situación. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno es impedir que se pueda vulnerar nuevamente la Constitución por ese empecinamiento de que Puigdemont tenga que ser sí o sí el candidato, aunque no ganó las elecciones y además se encuentra huido de la justicia.

- ¿Y si el presidente del Parlamento catalán mantiene la convocatoria del pleno con Puigdemont como candidato, cuál sería el escenario?

- Ya se sabe lo que pasó cuando se aprobaron determinadas normas y se tomaron determinadas decisiones en el Parlamento catalán. El resultado fue que la presidenta Forcadell y los miembros de la Mesa tuvieron que prestar declaración y algunos de ellos permanecen en la cárcel. Espero que cuanto antes se abandone la imposición de unos criterios que se encuentran fuera de la ley, como ha quedado patente en los informes de los letrados del Parlament. El pueblo de Cataluña necesita un gobierno legítimo y olvidar esta deriva que le está causando un grave perjuicio, con más de 3.000 empresas que se han ido. También está repercutiendo en el empleo. En toda España se están creando puestos de trabajo. Sin embargo, en Cataluña, una comunidad con una gran proyección económica, la crisis política provocada por aquellos que se han obsesionado con la independencia la están conduciendo a una tragedia económica, social y política.

- ¿Está Cataluña abocada a unas nuevas elecciones?

- En primer lugar, esas personas tendrían que responder ante la ley. Si no se diera una salida, habría nuevas elecciones y, mientras tanto, el artículo 155 seguiría vigente. Esta situación no es la deseable. Lo deseable es que haya un Gobierno con todas las garantías legales y que se recupere la normalidad.

- ¿Se siguen vigilando las fronteras para detener a Puigdemont en caso de que quiera entrar en España? Su aparición en el pleno, tras la resolución del Constitucional, ¿sería baldía porque no podría ser elegido sin antes ser detenido?

- Los dispositivos policiales se diseñan y se ejecutan, no se cuentan.

- En todo caso, si finalmente Puigdemont entra en España y es detenido, esa foto, unida a las de las cargas policiales del 1-0, ¿laminaría la imagen del país?

- Tendremos que seguir explicando que las imágenes que se sacaron en unos pocos colegios electorales, de los más de 3.000 existentes en Cataluña, fueron consecuencia exclusivamente de aquellos que se habían empeñado en celebrar un referéndum ilegal. También tendríamos que explicar que la responsabilidad de la detención de Puigdemont es suya, porque ha huido de la justicia española, cuando otras personas fueron a declarar voluntariamente. Unos están en libertad provisional y otros siguen detenidos. Puigdemont embarcó a todo el mundo en esta deriva y él salió huyendo.

- ¿Qué ocurriría si se repiten las elecciones y vuelve a resultar un Parlamento con mayoría independentista? ¿Cuál sería la salida?

- El diálogo hay que ejercerlo, pero siempre dentro de la ley y del marco constitucional. El Gobierno tiene la obligación ineludible de hacer cumplir la legalidad vigente.