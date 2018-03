La calle marca la agenda social de los partidos Representantes de todos los grupos políticos de la Cámara vasca asumen que las movilizaciones de los pensionistas y por la igualdad de la mujer han venido para quedarse A. GONZÁLEZ EGAÑA Domingo, 18 marzo 2018, 10:31

Gobierno Vasco y partidos asumen que las movilizaciones por unas pensiones dignas y por la igualdad de las mujeres han venido para quedarse. La mayoría de las formaciones vascas tratan de explicar que ya estaban alerta, pero la realidad es que muy pocos políticos han sido capaces de predecir la ola reivindicativa. La intensidad de las protestas comenzó a crecer con la llegada a muchos hogares vascos de la carta de la ministra Fátima Bañez en la que anunciaba a los jubilados una subida de la pensión del 0,25%. Fue la gota que colmó el vaso de la indignación y muchos de aquellos jóvenes que hace 50 años, en el Mayo del 68, salieron en masa a la calle vuelven ahora a pisar el asfalto con el enfado y la rabia de que muchos de aquellos derechos sociales por los que lucharon y alcanzaron van camino de desmoronarse. En el caso de la lucha por la igualdad de las mujeres, la ya histórica movilización del 8 de marzo ha supuesto un punto de inflexión que a algunos partidos les ha cogido de sorpresa. Fuentes del Ejecutivo vasco auguran, incluso, nuevas reivindicaciones de otros sectores que se podrían ir sumando a lo que algunos ya definen como sunami movilizador.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu asegura que trabaja en ambos ámbitos, pero, de entrada, se escuda en que en el capítulo de las pensiones «pocas cosas podemos hacer hasta que no tengamos la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social». Entre sus medidas cita la compensación de las pensiones bajas a través de la RGI o el copago farmacéutico. En el ámbito de la igualdad, sus medidas más urgentes tiene que ver con la implantación de los premisos iguales e intransferibles para padres y madres en la Administración, la formación para altos cargos en igualdad, el avance en la integración de presupuestos con perspectiva de género o la colaboración con UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y ONU Mujeres.

PNV Pillados «menos» alerta

El PNV mantiene que pensiones e igualdad de la mujer son dos fenómenos sociales distintos. Una semana después de la histórica movilización del 8-M, el secretario de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, reconoce que la protesta feminista «quizás sí nos ha pillado menos alerta». «Sabíamos que había una conciencia colectiva muy importante en esta materia, pero dudábamos a tenor de la respuesta que se había dado hasta entonces», se explica. El partido de Andoni Ortuzar coincide en que la movilización de las mujeres es un movimiento de conciencias en pro de la igualdad, que ha venido a demostrar que «está para quedarse y para ir ganando, al margen de la igualdad legal que ya existe, una igualdad real».

En su análisis, Mediavilla cree que «ahora que se va a cumplir 50 años del mayo del 68, gente que estuvo en aquella lucha asiste ahora en las protestas de los jubilados y está, de alguna manera, reverdeciendo aquellos ámbitos de movilización». Reconoce que esta movilización es «justa» y «responde a elementos objetivos que hay que conocer y solucionar en la medida que se pueda». ¿Cómo? Su respuesta es que el partido va a «seguir estando alerta». Han entablado diálogo con asociaciones y organizaciones tanto en el ámbito de la mujer como en el de los jubilados con un mensaje claro: «el PNV va a seguir manteniendo su tradición de no entrar en una subasta de propuestas que no van a ningún sitio». Su reto es hacer propuestas realistas.

De entrada, su apuesta es un proyecto de pensiones propio en la CAV y en Navarra. Pero de momento se irá paso a paso. El primero solicitar del Gobierno español la eliminación del decreto de 2013, la indexación al IPC en relación a las pensiones y un tercer ámbito, la transferencia de la gestión económica de la seguridad social a la CAV. En el ámbito de la mujer, apuesta por el desarrollo de la ley de igualdad, así como por un proyecto de ley de violencia de género. También seguirá trabajando en la eliminación de la brecha laboral.

EH BILDU La apuesta era «ambiciosa»

En la radiografía que hace Iker Casanova, parlamentario de EH Bildu y responsable de sectores productivos en la coalición, repara en que «alguno todavía se está tirando de los pelos» por haber menospreciado el alcance de la huelga del 8 de marzo. A su juicio, «para quien no estaba ajeno a los movimientos previos, la dimensión de lo que se avecinaba podía ser predecible, pero aún así ha superado las expectativas más optimistas». El mero hecho de que se hiciera una convocatoria de huelga, ya demuestra que «la apuesta era muy ambiciosa». En EH Bildu conocían que la movilización exigía el compromiso de los partidos y en su caso lo habían prestado desde los previos. En el caso de los pensionistas, eran conscientes de que llevaba tiempo larvándose un malestar y entendían que tenía que haber una reacción. «El momento crítico que se está viviendo tenía que tener una salida», resume para reconocer que, «honestamente, a todo el mundo le ha sorprendido la dimensión, aunque algunos ya supiéramos que algo grande venía». Cree que en el ámbito de la mujer, «ha bajado el nivel de tolerancia hacia la desigualdad. Hay una exigencia colectiva de igualdad absoluta».

Consciente de que EH Bildu tiene «enormes dificultades» de proyectarse con su agenda social porque «estamos encasillados», mantiene que el 85% de sus propuestas se refieren a lo que se llama agenda social, por lo que cree que en ese terreno van a «ganar visibilidad».

Entres sus medidas cita la reclamación de la transferencia de la Seguridad Social plena, que debería ir acompañada de un cambio de modelo que le diera estabilidad y seguridad para garantizar pensiones dignas, y propone que el referente de 1.080 euros, como pensión mínima, se establezca como objetivo compartido. En el campo de la igualdad, su apuesta va dirigida a una estrategia integral de incorporación de la mujer al mundo de la industria, con una campaña sostenida para incorporar a la mujer a los estudios relacionados con los ámbitos técnicos e industriales. Reclama que las empresas necesiten un certificado de igualdad de género para contratar con la Administración.

PODEMOS Felicitación a los implicados.

Lander Martínez asegura que a Podemos Euskadi no les ha pillado con la guardia baja porque esta ola de movilización «no es algo que nazca del 8 de marzo o el 22 de febrero», sino que viene gestándose, por quienes han trabajado estos temas desde la sociedad civil organizada, «desde hace años». Recuerda que los pensionistas tienen asociaciones muy multitudinarias, con mucha gente asociada. En su formación, además, cuentan con muchos militantes que participan activamente en estos movimientos. El líder del partido morado en Euskadi remarca que lo que toca ahora es «felicitar» a quienes están participando con la sociedad civil organizada. «Quizás han sido otros los que no estaban tan alerta. Y viendo la reacción de otros partidos parece que estas asociaciones han nacido de repente como un champiñón, pero realmente es un trabajo de muchos años», asegura.

En su caso más que sorprendidos por la dimensión de la movilización «diría que nos alegramos de que haya tan buena expectativa». En su estrategia se combina tanto el trabajo en las instituciones como el trabajo en las calles y las medidas más destacadas serían que las pensiones no estén por debajo del salario mínimo interprofesional nunca, que se revaloricen y se vuelva a vincular el cálculo de pensiones al IPC. Apuestan por que se prohíba por ley la libre disposición de la hucha de las pensiones y que se derogue la reforma laboral. En igualdad apoya la la creación de una comisión especial para la igualdad, el aumento presupuestario global de la inversión que se hace en políticas de igualdad de género en todas las áreas del presupuesto del Gobierno Vasco. Además apuesta por preparar en el ámbito educativo formación de personal educativo en igualdad.

PSE-EE En sus acuerdos de país

El PSE-EE asegura que en su caso no han tenido que cambiar el pie porque ambos temas formaban ya parte de los diez acuerdos de país anunciados en enero por el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Estaban ya metidos en harina. De hecho, el partido puso en marcha a comienzos de año las asambleas abiertas para debatir sobre la mejora de las pensiones con una respuesta «muy interesante por parte de la militancia y de simpatizantes socialistas».

«Igual en otras ocasiones no las olemos, pero en esta ocasión ambos temas son un tronco nuestro y la iniciativa está en pista desde enero, con la implicación de muchos de nuestros militantes», explica Idoia Mendia. Para tomar posiciones, su primera decisión en el ámbito de la igualdad tras la histórica manifestación del 8 de marzo ha sido la de iniciar una ronda de contactos con asociaciones feministas para definir «una estrategia común por la igualdad». Los socialistas vascos creen que la movilización debe ser un «revulsivo» para «dar un salto adelante en la lucha por la igualdad». Mendia, a quien sí le ha sorprendido la amplia movilización de los jóvenes en este terreno, está convencida de que «hay que aprovechar a ola de concienciación ciudadana para dar un salto des adelante en la lucha por la igualdad».

El PSE defiende derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones del Gobierno que condena a pérdidas medias de jubilación para las próximas generaciones de entre el 30-40% de su cuantía. También apuesta por abrir una senda de aumento salarial y un incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Así como buscar nuevas fuentes de financiación complementarias a las cotizaciones.

En el campo de la mujer, proponetransparencia en las empresas para conocer los salarios que cobran hombres y mujeres, y apuesta por más recursos para combatir las situaciones de ilegalidad que vulneran la legislación laboral. Otras medidas serían incrementar las campañas para que las mujeres denuncien situaciones de abuso laboral en el buzón que ha puesto en marcha el Departamento de Trabajo, y aumentar las labores de inspección en sectores feminizados.

PP Prioridad: apoyo a la familia

«Extrañados». Así resume el PP vasco su sensación ante las movilizaciones. Aduce que «las pensionistas han sido los que menos han sufrido por las políticas del Gobierno de Rajoy durante la crisis». El parlamentario Antón Damborenea asegura que los pensionistas han sido el colectivo «que más ha mantenido el poder adquisitivo». Y lo explica así: «Los tres últimos años la inflación fue negativa y se siguieron subiendo las pensiones y nadie dijo que había que igualarlas al IPC porque entonces hubieran tenido que bajar». Añade que para garantizar el sistema actualse tiene que pagar en función de lo que se cotiza. «Y si hay quien no ha cotizado o ha cotizado poco, le corresponde poco», zanja.

No quieren un sistema propio de pensiones. «Tenemos claro que la caja única no se toca», asegura Damborenea. En igualdad sus medidas van encaminada a incrementar el apoyo a las familias con hijos -de los 30 millones que dedica el Gobierno Vasco aspiran a los 400 millones que se gasta de media en Europa-. «Estamos a la cabeza en la menor tasa de nacimientos y eso hay que corregirlo», cita. Describe que ha habido un cambio de mentalidad, los jóvenes no se plantean ser padres, «y cuando se deciden, tienen que ir a clínicas de fertilidad porque son muy mayorcitos para tener hijos».