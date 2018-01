El PNV buscará un acuerdo «amplio y plural» para el nuevo estatus durante 2018 El lehendakari, Iñigo Urkullu, presidió ayer la reunión con el grupo parlamentario del PNV, que se celebró en Lehendakaritza. Llama a todos los grupos a hacer «un ejercicio de cintura política» para que la ponencia pueda perfilar sus bases en el primer trimestre del año MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 enero 2018, 06:45

El PNV considera que «ha llegado el momento» de acordar las bases de un nuevo estatus político para Euskadi, por lo que durante 2018 trabajará para lograr un pacto «cuanto más amplio y plural mejor» en el Parlamento Vasco. El grupo parlamentario jeltzale celebró ayer su primera reunión del año, que estuvo presidida por el lehendakari y contó con la presencia de los consejeros del PNV. Un encuentro celebrado en Lehendakaritza en el que marcaron las prioridades para el año que acaba de comenzar: seguir dando pasos para salir de la crisis y lograr un acuerdo para actualizar el autogobierno.

El grupo nacionalista quiere acelerar los trabajos de la ponencia de autogobierno del Parlamento para que en el primer trimestre de este año se puedan «dejar sentados los principios sobre los que se redactará un nuevo texto articulado». «Confiamos en que los trabajos de la ponencia avancen a buen ritmo», señaló el grupo jeltzale en un comunicado tras la reunión. El PNV ratificó su «empeño» en «buscar un acuerdo amplio y plural», aunque advirtió que, para ello, «deberemos realizar todos un ejercicio de cintura política desde el convencimiento de que hay muchas cuestiones que nos unen y que no nos enfrentan». Entre ellas, destacaron «la necesaria defensa del autogobierno, la reclamación de un nuevo estatus jurídico-político o el cumplimiento de la transferencias pendientes del Estatuto de Gernika». A juicio del partido jeltzale, «hay compromisos en los que podemos avanzar sobre seguro».

Además de la actualización del autogobierno, el grupo nacionalista vasco fijó otras prioridades en su reunión, como la creación de empleo de calidad, el desarrollo humano y la consolidación de la paz y la convivencia. Para todos ellos, el PNV mostró su «firme voluntad de continuar impulsando acuerdos y consensos entre diferentes que permitan seguir con el progreso y la modernización Euskadi». Lehendakari, consejeros y parlamentarios se conjuraron para lograr avances importantes en este año y destacaron que el punto de partida es positivo. «Tenemos estabilidad institucional y presupuestaria y unos datos económicos que nos indican que vamos por la buena senda. Se está creando empleo y se está recuperando la confianza, pero debemos hacer más», afirmó el partido jeltzale. «Trabajaremos para reducir la tasa de paro y crear empleo de calidad, y todo ello sin dejar a nadie atrás», se comprometieron.

La vía unilateral, sin trayecto

La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, insistió ayer en que el PNV apuesta por una vía bilateral con el Estado para actualizar el autogobierno vasco, al concluir que el camino unilateral impulsado por las instituciones catalanas ha demostrado que «por ese lado no hay trayecto». En una entrevista concedida a ETB1, la dirigente vizcaína reconoció que la opción bilateral también puede entrañar «dificultades», pero apuntó que el PNV no conoce «otra opción que no sea la política». «Y ahí vamos a continuar», aseguró.

Atutxa indicó que, en caso de que la vía unilateral emprendida por los partidos secesionistas catalanes «hubiera salido bien, quizá los que hablamos de bilateralidad tendríamos que haber aceptado que esa vía también es posible», aunque reiteró que «lo que nos ha demostrado ha sido que por ese lado no hay trayecto». «¿Nos da la bilateralidad o lo que llamamos la vía vasca más opciones para avanzar?», se preguntó. «Creo que también son difíciles, pero no conocemos otra opción que no sea la política y para eso debemos trabajarnos las mayorías aquí», se respondió ella misma.

La líder del BBB apuntó otra diferencia entre Euskadi y Cataluña: «Los catalanes han logrado más que aquí, donde no veo posible un acuerdo como el que lograron ERC y PDeCAT en su momento para crear Junts pel Sí», en referencia a una entente similar entre EH Bildu y el PNV. «Es cierto que la última ocasión no fueron juntos, pero quedó una vía para trabajar juntos en el Parlament en torno a un objetivo. A nosotros nos falta eso, y no hay que olvidar que vamos a tener enfrente a España y a los Estados», advirtió.