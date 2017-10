Brian Currin: «La 'desmovilización' de ETA supondrá que desaparece, que ya no existe como tal. Sería su final»

Seis años después del cese definitivo de la actividad armada de ETA, Brian Currin (Pretoria, 1950) es prácticamente el único mediador internacional que sigue implicado en el caso vasco. Esta pasada semana ha regresado a Euskadi, de la mano del Foro Social Permanente, para conmemorar el sexto aniversario de la declaración internacional de Aiete y tomar la temperatura con instituciones, partidos y sindicatos vascos, de cara a articular una mayoría transversal en favor de otra política penitenciaria. El mediador y abogado sudafricano piensa detenidamente cada respuesta en la entrevista que se desarrolla en un hotel de Bilbao, su base de operaciones. El responsable del Grupo Internacional de Contacto (GIC) quiere dejar claro a la opinión pública vasca que la «desmovilización» que prevé anunciar ETA a principios del próximo año supone su «desaparición, que ya no existe», y que debe abrirse un nuevo tiempo de oportunidades.

-El pasado martes en Aiete usted habló de la necesidad de que ETA se «desmovilice», en el marco del modelo internacional de la 'DDR' (Desarme, Desmovilización y Reintegración). ¿Qué supondrá esto?

-Evidentemente, en cualquier conflicto de este tipo, cuando este termina, es normal que un grupo armado se desmovilice y en este caso debe producirse la desmovilización y el final del grupo armado. Debe afectar a todas sus estructuras internas. Es algo habitual en un proceso de paz.

Las claves Crítica de ETA «Es necesario que las organizaciones que han vulnerado derechos expresen remordimientos» Mensaje al Gobierno «Si ETA se desmoviliza debería mejorar la situación de los presos. Espero que sea así» Cierre de su ciclo «Cuanto antes tome ETA la decisión, mejor. El plazo probable puede ser entre ahora y mediados de 2018» Manifestación en Paris «Francia puede jugar un papel catalizador para mover en España la política penitenciaria»

-¿Cuándo se producirá?

-Soy incapaz de predecirlo porque yo no soy ETA. Exactamente no lo sé, pero que sea lo antes posible, mejor antes que después. Creo que el plazo probable podría ser entre ahora y mediados del año que viene.

-¿Esto supone que ETA desaparece definitivamente?

-Una vez que una organización ha entregado las armas y se desmoviliza, se supone que ya no existe como tal organización que ha practicado la lucha armada, porque no tiene la capacidad de funcionar con la estructura que tenía anteriormente. La conclusión, por lo tanto, sería que desaparece, porque ya no existe como tal, que sería el final, al menos para mí, para Brian Currin. Esa sería mi percepción.

-España exige a ETA la disolución. ¿Este concepto de 'desmovilización' es lo mismo que la disolución? ¿Cree que el Gobierno español aceptará esta formulación?

-Si ETA se desmoviliza finalmente, no creo que lo haga mirando a Madrid. Lo hace por ella misma, la izquierda abertzale, el pueblo vasco o las instituciones que se lo solicitan desde aquí. Otra cosa es que para Madrid eso suponga lo mismo que una disolución. En el momento en que ETA dé esos pasos, será Madrid quien haga esa reflexión de si eso es lo que están solicitando.

-¿Y para usted sería equivalente a una disolución?

-Los partidos le dan mucha importancia a la utilización de según qué terminologías. Pero, a mi juicio, si una organización no practica la lucha armada, se desarma y desmantela sus estructuras, pues está claro que ya no existe. Así lo veo yo. El resultado es lo que importa, no la forma en que se llama. Pero serán los partidos quienes deban verlo así. En todo caso, en los procesos de resolución de conflictos se utiliza este concepto de 'desmovilización'.

-(...)

-La izquierda abertzale ha dado muchos pasos para avanzar, de manera unilateral, sin esperar a lo que hiciera Madrid, favoreciendo la resolución del conflicto. Pero Madrid siempre quiere tirar más del hilo, nada le parece nunca suficiente. Al final todo ha sido un ejercicio interno de la izquierda abertzale para avanzar, con independencia de lo que haga Madrid.

-¿La desaparición de ETA acarreará mejoras para los presos?

-Espero que sí. Si ETA se desmoviliza debería mejorar la situación de los presos.

Dispuesto a volver

-El otro día el Foro Social Permanente, organismo social que promueve soluciones para el caso vasco y que le invitó a usted al acto de Aiete, pedía a ETA, además de al Gobierno central, una lectura crítica del pasado. ¿Esa lectura significaría realizar una autocrítica más profunda por el uso de la violencia?

-Siempre debe haber reflexiones críticas en la transición de un proceso de lucha armada y conflicto a una situación de posconflicto. En general, en este tipo de conflictos es necesaria esa reflexión y un reconocimiento del daño y del sufrimiento causado por las organizaciones involucradas. En este tipo de procesos se suelen crear Comisiones de la Verdad en las que quienes cometen vulneraciones de derechos humanos acaban expresando sus remordimientos. Pero el caso que nos ocupa es diferente a otros procesos de paz porque no ha sido al uso ni estructurado al darse situaciones excepcionales. No se han dado las circunstancias generales. Por eso, ETA deberá analizar qué es lo apropiado que puede hacer para llegar al objetivo de la reconciliación.

-Anunció el otro día en Aiete que su mediación, tras una década, está tocando su fin. ¿Su labor acaba con la desmovilización de ETA y ya no le volveremos a ver por Euskadi?

-Lo que quise decir es que, dado que este capítulo se está cerrando, tras años haciendo lo posible para llegar a esta situación, considero que mi trabajo está terminado. Pero si me solicitan ayuda para los temas pendientes, como el de los presos, estoy dispuesto a volver para ayudar.

-¿Qué ha palpado en las reuniones mantenida estos días con los partidos, instituciones y sindicatos vascos? ¿Ve opciones de acuerdo para articular mayorías políticas transversales para reclamar otra política penitenciaria a Madrid?

-He celebrado reuniones con diversos partidos y agentes. Solo espero que todos los partidos entiendan la importancia de buscar una solución sobre los temas relacionados con los presos. Creo que todos los partidos tienen intención y quieren buscar una solución al tema. Creo que hay voluntad y es posible lograrlo, aunque no puedo asegurar que se vaya a conseguir.

-Ha vuelto a reunirse con el PSE-EE, en este caso con su líder, Idoia Mendia. ¿Qué supone esto? ¿En qué disposición les ha visto?

-No puedo decir con quién me he entrevistado porque las reuniones eran discretas. No puedo precisar.

-¿Pero coincide en que el socialista es un partido clave para articular esa mayoría para un acuerdo transversal en favor de otra política penitenciaria?

-Todos los partidos son importantes en la busca de un acuerdo sobre presos, independientemente de que me haya reunido con ellos o no. El PP es importante de cara a un acuerdo, incluso creo que es el partido más importante.

-No ha logrado reunirse con el PP.

-Insisto en que las reuniones eran discretas así que no voy a comentar nada. Sí diré que, así como digo que todos los partidos son importantes, creo que no debería haber ninguno con derecho de veto sobre el acuerdo que se pueda alcanzar.

-El grupo Artesanos de la Paz del País Vasco francés está preparando la manifestación del 9 de diciembre en París por los presos y abriendo líneas de contacto con el Gobierno de Francia. ¿Qué importancia tiene? ¿Presionaría esto a España para modificar la política penitenciaria?

-Francia puede jugar un papel catalizador para mover las cosas en el Estado español. Se están produciendo movimientos importantes en el Estado francés.