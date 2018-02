EH BilduSolo apoyará un nuevo estatus que recoja la capacidad de decisión Domingo, 4 febrero 2018, 09:15

EH Bildu es el grupo que más ha modificado sus posiciones sobre el nuevo estatus respecto a la propuesta que registró en la ponencia la anterior legislatura. Si hace dos años planteaba un «tránsito unilateral» hacia la soberanía plena y la creación de un «Estado propio» -en una vía similar a la emprendida por las instituciones catalanas-, ahora ha modulado sus posiciones para seducir a PNV y Elkarrekin Podemos y conseguir que, al menos, el nuevo estatus recoja el derecho a decidir. La coalición secesionista, que reconoce que «todo lo que no sea la independencia será un escenario intermedio para nosotros», asumirá en su nueva propuesta planteamientos del PNV como la «consulta habilitante» para ejercer el derecho a decidir y argumentos de Elkarrekin Podemos como que esta figura legal no se limite a decidir sobre la independencia, sino que se enfoque también a preguntar a los ciudadanos sobre diversas decisiones sociales y económicas. «Capacidad para decidir absolutamente sobre todo», reclamará EH Bildu en su propuesta, que detallará hoy en Hernani. La coalición reconoce que el nuevo estatus «solo saldrá adelante con una mayoría social amplia», pero insiste en que «56 parlamentarios de 75 defienden el derecho a decidir», y en no conceder «posibilidad de veto» a partidos «minoritarios» como PSE y PP.