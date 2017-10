EH Bildu, PSE y PP tumban una declaración institucional de Cataluña en el Parlamento Vasco La iniciativa que Elkarrekin Podemos llevó a la Junta de Portavoces solo recibió el apoyo del PNV J. ARTOLA Martes, 3 octubre 2017, 22:18

La propuesta de Elkarrekin Podemos para aprobar una declaración institucional en el Parlamento Vasco para condenar el «uso desproporcionado e ilegítimo» de la «violencia» el pasado domingo en Cataluña no ha salido adelante este martes, al recabar el único apoyo del PNV en la Junta de Portavoces.

El resto de los grupos (EH Bildu, PSE y PP) no han estado dispuestos a firmar este texto por diferentes motivos, por lo que la declaración institucional planteada por la formación morada ha decaído al no contar con la unanimidad de todo el arco parlamentario. Para EH Bildu se quedaba demasiado corto y PSE y PP no han compartido sus términos.

En el texto se pedía el rechazo del Parlamento a la gestión llevada a cabo por el Gobierno del PP en relación a la cuestión territorial en Cataluña y denunciaba la «violencia» de pasado 1 de octubre, en referencia a las cargas policiales que efectuaron las Fuerzas de Seguridad del Estado contra quienes acudían a votar.

En otro de los puntos, se solicitaba que la Cámara expresase su desacuerdo con la respuesta que han recibido desde 2006 las «legítimas iniciativas institucionales, políticas y ciudadanas» que desde Cataluña se han planteado con la cuestión territorial. También se reclamaba que el Parlamento hiciese un llamamiento a restablecer los cauces de comunicación y diálogo político entre el Gobierno del PP y el de Cataluña «en aras a alcanzar acuerdos políticos que den una respuesta eficaz para que la ciudadanía de Cataluña pueda expresarse de forma democrática».

El último de los apartados de la declaración pedía que la Cámara vasca reafirmase la importancia de desarrollar «cauces legales, pactados, bilaterales, claros y con garantías» para que la ciudadanía pueda expresarse y decidir sobre estas cuestiones.