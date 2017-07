EH Bildu no se suma a los manifiestos de recuerdo a Blanco en Donostia y Vitoria La coalición argumenta en San Sebastián que no ha podido participar en el texto y en la capital alavesa alegan su desacuerdo con el relato A. VOZMEDIANO san sebastián. Sábado, 8 julio 2017, 09:09

La conmemoración del veinte aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco se ha encontrado con la falta de apoyo de EH Bildu tanto en San Sebastián como en Vitoria. En ambas capitales se debatieron ayer sendas declaraciones institucionales planteadas por el PP para recordar y condenar el secuestro y asesinato por parte de ETA del joven concejal de Ermua, y aprovechar para posicionarse una vez más a favor de los derechos humanos.

En San Sebastián, la Junta de Portavoces presidida por el alcalde del PNV, Eneko Goia, aprobó una declaración institucional con los votos a favor de PNV, PSE-EE, PP e Irabazi Donostia, y la abstención de EH Bildu. El texto señala que Blanco «forma parte de una larga lista de víctimas del terrorismo que abarca a personas de diferentes afiliaciones políticas, oficios, edades y procedencia; todas ellas merecedoras de respeto y reconocimiento».

Asimismo, destaca que este asesinato «conmocionó a una sociedad que, de manera clara y mayoritaria, había expresado su rechazo a la violencia en múltiples ocasiones». Durante los días posteriores al conocimiento del desenlace del secuestro, San Sebastián «fue escenario de numerosas manifestaciones de repulsa e indignación».

Por todo ello, «el Ayuntamiento Pleno de San Sebastián manifiesta su deseo de recordar a Miguel Ángel Blanco Garrido, en el día del veinte aniversario de su asesinato, y reitera, una vez más, su compromiso con los valores y principios democráticos». Además, el texto aclara que continuará el trabajo emprendido «en aras de mantener viva la memoria de todas las víctimas de la violencia».

Desde las filas de la coalición abertzale se justificó la abstención en la falta de participación que habían tenido en el texto. Argumentaron que era un contenido cerrado y que su apuesta es más inclusiva. «Es conocido nuestro compromiso con todas las víctimas».

La situación en Vitoria es más peculiar, ya que, si bien los ediles de EH Bildu van a acudir a la ofrenda floral en el monolito a las víctimas del terrorismo, situado en la calle Portal de Foronda, el grupo no apoya la declaración institucional porque no está de acuerdo con el contenido. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), adelantó ayer ese homenaje, que recupera un acto que el año pasado no se celebró.

El portavoz de EH Bildu, Antxon Belakortu, del sector oficialista de EA, mostró incluso su «pena» por la imposibilidad de haber llegado a un acuerdo porque su partido no acepta «el relato» planteado por el PP.

«Podemos entender el dolor que ha pasado el PP, pero no pueden imponer su propio relato. El relato debe ser en conjunto, sobre todo para cerrar heridas, que nunca se vuelva a repetir y que se respeten los derechos humanos», indicó Belakortu, quien precisó que su coalición sí estará en el homenaje del 13 de julio.

Pese al acuerdo de los grupos políticos que componen la corporación municipal en celebrar este homenaje, Urtaran admitió que a la hora de consensuar una declaración institucional conjunta surgieron fricciones, de las que el PP responsabiliza a EH Bildu por plantear un texto contrario al de los populares «que no reconoce la actuación de todos los ciudadanos contra el terrorismo».

El relato que EH Bildu no comparte dice textualmente que la corporación vitoriana rechaza el «vil asesinato» del edil de Ermua y se señala que tras su secuestro «se trazó la línea divisoria entre los demócratas y los totalitarios», y la sociedad española y la vasca «tuvieron claro quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos».

«Seis millones de españoles salieron a la calle durante el angustioso compás de espera colectivo de aquellas 48 horas. Fue un asesinato a cámara lenta que provocó la catarsis ciudadana», señala el texto.

La Junta de Portavoces finalmente no logró consensuar una declaración institucional, ya que todos los partidos, salvo EH Bildu, estaban de acuerdo en respaldar la propuesta por los populares y en Vitoria se exige unanimidad para que la declaración institucional sea oficial. En San Sebastián, por el contrario, se exige tres cuartas partes de la corporación, con lo que el texto salió adelante.

En Bilbao no se ha presentado ningún texto, ni está previsto ningún acto institucional del Ayuntamiento.