EH Bildu se presenta como la única opción del PNV para recorrer la vía del Estado confederal Los jeltzales Egibar e Iturrate acceden a la ponencia de autogobierno por detrás de los socialistas Pastor, Corcuera y Sánchez. / Blanca Castillo La reunión de la ponencia de autogobierno confirma las diferencias entre los grupos, aunque la coalición soberanista tiende la mano a los jeltzales para acordar | Elkarrekin Podemos, PSE y PP se desmarcan de una propuesta «de máximos» que no ven realista M. VILLAMERIEL / J. SAINZ Jueves, 10 mayo 2018, 10:19

La ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco ha empezado a partirse en dos en cuanto ha llegado el momento de abordar los textos concretos que deben configurar un nuevo estatus político para Euskadi. A pesar de que los llamamientos al consenso han sido permanentes desde que se constituyó la ponencia la anterior legislatura, en cuanto los grupos han empezado a debatir sobre el preámbulo que encabezaría la reforma estatutaria, se ha abierto la caja de Pandora. Unas diferencias que han empezado a abrir una brecha entre las formaciones nacionalistas y las constitucionalistas, y que en estos momentos deja a EH Bildu como la única formación dispuesta a acompañar al PNV en su apuesta por una relación «bilateral» con el Estado «de naturaleza confederal».

A la ponencia de autogobierno aún le queda mucho recorrido y estas posiciones se pueden modular a medida que avancen las negociaciones, pero la fotografía que dejó la reunión de ayer es el desmarque de Elkarrekin Podemos, el PSE y el PP respecto a la propuesta «de máximos» del PNV. EH Bildu, por su parte, tendió la mano a los jeltzales para llegar a acuerdos siempre y cuando mantengan sus postulados a la hora de redactar el texto articulado del nuevo estatus. No hay que olvidar que los preámbulos no tienen carácter normativo, por lo que la coalición soberanista exigirá que las apelaciones al derecho a decidir del pueblo vasco, por ejemplo, tengan un reflejo también en el futuro articulado.

La lectura positiva que realizó EH Bildu a la propuesta de preámbulo del PNV era previsible toda vez que el partido liderado por Andoni Ortuzar ha optado por recoger en esa introducción el grueso de las reivindicaciones soberanistas que ya adelantó en las bases para el nuevo estatus que presentó en febrero. A partir de ahora, la coalición independentista tratará de marcar a la formación jeltzale para que no dé un paso atrás en sus aspiraciones. También le recordará que, si el consenso no es posible y hay que entrar en el juego de las mayorías, PNV y EH Bildu cuentan con una mayoría absoluta holgada en el Parlamento para avanzar en el nuevo estatus.

Propuestas para el preámbulo del nuevo estatus PNV Euskal Herria Es un pueblo con identidad propia asentado sobre siete territorios que, en la actualidad, se encuentran articulados en dos Estados (el español y el francés) y tres ámbitos institucionales diferenciados. Su lengua, su cultura y el sentido de pertenencia a una misma comunidad política forjan la identidad nacional vasca. Nación El pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque así lo reconoce una mayoría de su ciudadanía. Derechos históricos El nuevo estatus deberá avanzar en la actualización de los derechos históricos vascos que la Constitución ampara y respeta, que deben servir de percha constitucional para configurar un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de respeto y reconocimiento mutuos, de naturaleza confederal. Derecho a decidir Reconocer el derecho de los vascos para expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas. EH Bildu Posibilidades de acuerdo EH Bildu no presentó ayer una propuesta de preámbulo, pero destacó que ve opciones para el acuerdo sobre el texto del PNV. Elkarrekin Podemos Pluralidad Define Euskadi como «una comunidad con carácter nacional», «plural», con una cultura y lengua propias «dentro del Estado». erecho a decidir Aboga por una «ley de claridad de inspiración canadiense, es decir, pactada, bilateral y legal». PSE-EE Búsqueda de coincidencias El PSE no presentó un borrador de preámbulo, sino una lista de posibles «coincidencias» entre partidos, en la que se refieren a Euskadi como una «comunidad política» con «pluralidad de identidades» y que debe basarse en el «principio de legalidad y vocación europea», entre otras. PP Renuncia al borrador El PP optó por no presentar una propuesta de preámbulo, aunque tras la reunión de ayer no ahorró críticas al texto presentado por el PNV en la ponencia.

La idea inicial del PNV no pasa por buscar un acuerdo únicamente con EH Bildu y le gustaría incluir al menos a Elkarrekin Podemos o el PSE, su socio de gobierno, aunque la primera polémica a cuenta del preámbulo ha debilitado la opción de un acuerdo transversal que incluya a nacionalistas y constitucionalistas. El PNV optó por no realizar una valoración pública de la ponencia tras la reunión de ayer en el Parlamento -que se prolongó durante dos horas-, pero Elkarrekin Podemos, PSE y PP sí que comparecieron ante los medios y advirtieron que el acuerdo será complicado si los jeltzales inciden en su apuesta por una relación de igual a igual con el Estado de carácter «confederal». Entre otras cosas, porque esa posibilidad rebasaría, a juicio de estos tres grupos, los límites de la actual Constitución española.

Elkarrekin Podemos advirtió que la ponencia puede entrar en un «bloqueo» si los partidos insisten en «propuestas maximalistas» como las que se han hecho públicas esta semana. La coalición morada se refería sobre todo al texto del PNV, que es el único grupo, junto con ellos mismos, que ha presentado un preámbulo elaborado. De hecho, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, consideró que la propuesta de su grupo «es la opción más integradora y realista» porque busca un acuerdo lo más «amplio» posible. Ratificó también que la coalición morada no apoyará una reforma estatutaria únicamente con PNV y EH Bildu. Martínez pidió «huir del juego de mayorías sobre minorías» y consideró imprescindible que el nuevo estatus respete el ordenamiento jurídico vigente.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, trató de quitar hierro a las diferencias de fondo que han aflorado en la ponencia con sus socios de gobierno del PNV, y subrayó que no hay «nada decidido» sobre el preámbulo del nuevo estatus porque el debate está en «los primeros compases». En cualquier caso, avanzó la posibilidad de emitir un voto particular al texto final del preámbulo si el PSE no comparte su contenido, para que sea tenido en cuenta por la comisión de expertos que redactará el futuro articulado.

Los socialistas ven factible mejorar el autogobierno «dentro de la legalidad y con seguridad jurídica», y defienden acercar posturas sobre la base de los derechos sociales en vez hacer hincapié en «los derechos nacionales».

PP: «La hoja de ruta de ETA»

El portavoz del PP, Borja Sémper, fue el más contundente contra la propuesta del PNV. La calificó como «la más radical de su historia» y señaló que «enciende todas las alarmas» porque «recoge de forma meridiana la hoja de ruta marcada por ETA» en el comunicado de su disolución. Definió el documento presentado por los jeltzales como «el Estatuto de Kanbo», en alusión a la localidad que acogió la cumbre internacional que certificó el final de ETA, y censuró que muestra «una visión uniforme y nacionalista de la sociedad vasca». «Este camino amenaza seriamente la estabilidad política y económica», «nos asemeja a Cataluña» y retrotrae a «la política de bloques que creíamos felizmente superada», criticó Sémper.