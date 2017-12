EH Bildu ve ratificado el procés y cree que toca ahora redefinir su materialización La coalición abertzale entiende que el problema «sigue igual que antesdel 155» y pone en valor la mayoría absolutade los independentistas JORGE SAINZ Viernes, 22 diciembre 2017, 01:06

EH Bildu cree que las elecciones catalanas han «ratificado» el procés soberanista, aunque entiende que ahora las fuerzas independentistas deben decidir «qué forma» y qué ritmos dan a la búsqueda de la independencia. La portavoz de la entente abertzale en el Congreso en Madrid, Marian Beitialarrangoitia, en declaraciones a este periódico, concluyó que se ha demostrado que los comicios «no eran la solución» porque el «problema político» sigue siendo «el mismo que antes del 155».

En este sentido, Beitialarrangoitia no se vio sorprendida por la victoria de Ciudadanos aunque la relativizó por el hecho de que «la mayoría absoluta la tienen los independentistas, los que proclamaron la DUI». «El reto es volver a confirmar al Gobierno catalán que impulsó el procés», en un «contexto difícil y delicado por el encarcelamiento de algunos de sus miembros» y la presencia del expresident Carles Puigdemont en el «exilio extranjero», agregó la diputada independentista vasca. Sobre el triunfo de Inés Arrimadas, Beitialarrangoitia lo achaca a la concentración en torno a su candidatura del «voto constitucionalista» y el hecho de que el PP ha pagado una factura por ser la imagen de la «represión» al aplicar el 155 de la Constitución.

Beitialarrangoitia relativiza la victoria de Ciudadanos al haber mayoría secesionista

La gestión de esa mayoría de los partidarios del procés es la clave, según fuentes de EH Bildu, del nuevo mapa catalán. En el seno de la coalición abertzale prevén en cualquier caso, que la estrategia del independentismo catalán deje de ser unilateral. Entienden que tras el muro del 155 toca recuperar el autogobierno perdido y a partir de ahí construir un proyecto independentista que pueda concitar una mayoría social suficiente para forzar al Estado a sentarse a la mesa.

La división de listas del secesionismo catalán no cayó bien en las filas abertzales

Pese a la victoria de Ciudadanos, interpretan que «el unionismo no gobernará nunca» en Cataluña, y destacaron que la «mayoría absoluta» sigue residiendo en el independentismo. Resaltan la caída en la «marginalidad del PP, de la que se ha aprovechado Arrimadas».

División

El triunfo del partido naranja se ha producido en buena medida por la división de listas en el secesionismo. En este sentido, la gestión del independentismo en este proceso electoral no ha terminado de satisfacer a la izquierda independentista vasca, al menos según comentan sus dirigentes en privado. La decisión de ERC de no aceptar una candidatura conjunta con la formación de Puigdemont ha sido respetada por no compartida por amplias voces del abertzalismo, más partidarias de una lista única aprovechando el tirón del referéndum del 1 de octubre. Aun así, desde la entente que forman Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y los independientes han apoyado el voto a cualquiera de las formaciones nacionalistas catalanas, también la CUP. Su participación en la campaña y en la jornada de ayer fue de perfil muy bajo, con algún representante de Sortu o de EA, como su dirigente Lorena López de Lacalle, desplazados como observadores a Barcelona.

En el seno de la coalición abertzale insisten, además, en que Euskadi seguirá una vía propia aparte, en la que tratarán de lograr acuerdos transversales sobre el derecho a decidir con el PNV y Elkarrekin Podemos para, a partir de esa mayoría social y política en el Parlamento de Vitoria, intentar poder celebrar una futura consulta.