La ministra Batet descarta el derecho a decidir en una reforma constitucional La cadena humana Gure Esku Dago unió ayer las tres capitales vascas. / Michelena Erkoreka ve significativo que Gure Esku Dago acabara ante el Parlamento Vasco JORGE SAINZ Lunes, 11 junio 2018, 12:16

La nueva ministra de Política Territorial, la socialista Meritxell Batet, se ha pronunciado sobre la cadena humana de Gure Esku Dago y ha zanjado el tema del derecho a decidir señalando que «no contemplamos esa posibilidad» en la reforma constitucional que propone. Batet ha sido preguntada esta mañana sobre la movilización en Euskadi en favor del derecho a decidir y ha señalado que sobre eso «poca valoración». «La respeto y no tengo mucho más que decir. Espero que la tensión política se rebaje en todas partes. Nuestra acción de Gobierno se va a centrar en eso, es dialogar con todo el mundo, hablar con todo el mundo y garantizar la convivencia en todos los territorios», ha apostillado. La ministra de Administración Territorial y Función Pública ha asegurado en Radio Nacional que introducir el derecho a decidir en una propuesta de reforma constitucional no entra en los planes del Gobierno: «No contemplamos esa posibilidad como no la contemplan la mayoría de las constituciones del mundo», ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la cadena humana por el derecho a decidir organizada este pasado domingo por el movimiento Gure Esku Dago fue una iniciativa «simbólica», aunque ha considerado «muy significativo» el hecho de que terminara en el Parlamento Vasco, ya que le ha pasado «el testigo» para que tenga en cuenta su reivindicación, «junto a muchas otras» que hay en la sociedad vasca.