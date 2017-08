Barcelona se vuelca para dar su pésame a las víctimas del atentado 01:54 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, firmando en el libro de condolencias. / EFE Firmar en el libro de condolencias se ha convertido en reflejo de una ciudadanía plural, multicultural y unida estos días por el dolor pero decidida a no amedrentarse MARÍA JESÚS EZQUERRO (EFE) Barcelona Sábado, 19 agosto 2017, 19:14

Las colas que se han formado este sábado en el Ayuntamiento para firmar en el libro de condolencias por las víctimas de los atentados terroristas son un fiel reflejo de la Barcelona actual, plural y multicultural, unida estos días por el dolor y decidida a no dejarse amedrentar.

"Vivo desde hace doce años en Barcelona. Soy musulmana, pero rechazo totalmente la violencia y me siento muy, muy triste por lo ocurrido. Condeno los atentados y vengo aquí a dar mi apoyo a las víctimas y a sus familiares", asegura una joven, ataviada con el velo musulmán, mientras espera su turno para firmar.

Va acompañada de otra joven musulmana, originaria de Bolivia, que asiente a todo lo que dice su amiga y añade: "Yo estoy aquí también para decir 'lo siento' a las víctimas y a sus familiares, y para insistir en que (los autores de los atentados) no representan a los musulmanes".

"También hay árabes entre los heridos. Ellos (los terroristas) hacen daño también a los musulmanes. Me hacen daño a mí. Quieren que pienses como ellos. Eso no es religión, es odio", afirma.

Junto a estas dos jóvenes musulmanas, hacen cola para firmar personas de todas las edades y procedentes de muchos puntos de la ciudad, algunas han venido en familia y otras, solas. A la pregunta de qué mensaje quieren transmitir, muchos contestan con el nuevo lema que ha hecho suyo Barcelona tras el atentado: "no tenemos miedo".

"Hay que salir a la calle y demostrar que no pasa nada. ¿Miedo? No tengo ninguno. Sólo noto mucha tristeza, pero miedo no. No lo han conseguido. Sólo han conseguido dolor", señala un ciudadano de la capital catalana.

Entre otros, también firman en el libro de condolencias una familia de Mallorca que acaba de llegar a Barcelona para pasar unos días de vacaciones y que han querido acercarse a la sede del Ayuntamiento para plasmar, por escrito, su solidaridad con las víctimas.

Mantener la normalidad

Esta familia ha explicado que rechazaron cancelar su viaje por los atentados, pese a que familiares y amigos se lo recomendaron, porque querían demostrar que la manera de combatir el terrorismo es manteniendo la actividad normal.

Un joven, visiblemente emocionado, dice que ha querido firmar porque "Barcelona es mi ciudad", aunque no ha nacido aquí, y porque "todos perdemos" con el terrorismo.

En el primer día de apertura del libro de condolencias, entre las autoridades se han dejado ver la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y el expresidente de la Generalitat y exalcalde de la ciudad Pasqual Maragall.

Mientras tanto, los Reyes también tienen previsto acudir. En los momentos de más intensidad de personas, las colas han atravesado los vestíbulos del edificio consistorial y han llegado a la calle a través de una salida lateral.

Los barceloneses -estos días lo son todos con independencia de su nacionalidad y su religión- han guardado su turno en silencio, haciendo gala de esa serenidad que han demostrado en los últimos días. "Barcelona, ciudad de paz", reza un cartel situado justo detrás de la mesa donde reposa el libro de condolencias.