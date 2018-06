Sémper: «No bajaremos al mismo nivel del PNV tras su traición» Jueves, 7 junio 2018, 06:30

-¿El PP se vengará del PNV con los Presupuestos en el Senado?

-Desde que el PNV rompió su palabra se está alertando de una posible venganza y algunos dirigentes se están poniendo la venda antes de la herida. Podemos garantizar que no se van a tocar las inversiones en los proyectos estratégicos para Euskadi contemplados en los Presupuestos.

-¿Por qué Alonso advirtió ayer que algunos cambios podrían no gustar al PNV?

-Aquí lo verdaderamente importante no es lo que le guste o no al PNV, sino que los cambios sean buenos para los ciudadanos.

-¿Se van a mantener los 540 millones previstos para Euskadi?

-La mayor parte de ese montante ya venía recogido en los Presupuestos originales del Gobierno de Rajoy. Los proyectos estratégicos se van a mantener, aunque habrá modificaciones y alguna de ellas probablemente no gustarán al PNV. Pero no nos movemos en clave de venganza. A una traición como la del PNV no se le puede responder al mismo nivel. No vamos a bajar al nivel del PNV.