La CUP avisa de que la acción de los Mossos depende del Govern

ERC dice no reconocer la autoridad del Constitucional

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado hoy que "no" reconoce la autoridad del Tribunal Constitucional para dirimir sobre el "derecho" de Cataluña a la autodeterminación y ha pedido a los funcionarios "tranquilidad" porque los dirigentes secesionistas se declararán "culpables" por ellos. En declaraciones en Catalunya Ràdio y preguntada sobre si reconoce la "autoridad" del TC, Rovira ha dicho que "no, claro", porque "estamos ante una situación claramente excepcional".

"El Tribunal Constitucional no es el órgano para juzgar si Cataluña tiene derecho o no a la autodeterminación", ha subrayado Rovira, que ha recordado que "la misma ley del referéndum -suspendida por el TC- dice que no admite injerencias del Constitucional". Sobre la intranquilidad de los funcionarios de los ayuntamientos, sobre la que el Govern pretende descargar la responsabilidad de poner los colegios electorales el 1 de octubre y que desobedezcan así al TC, Rovira ha afirmado: "Que no se preocupen, que somos los primeros en preservar a todos estos funcionarios". "Nosotros nos declararemos culpables de lo que ellos quieran y ya está, y los funcionarios tranquilos, lo estamos haciendo todo para que nos adviertan a nosotros", ha agregado.