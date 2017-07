Atutxa sostiene que un acuerdo sobre autogobierno con Podemos «sería transversal» Itxaso Atutxa. / EFE La presidenta del BBB considera que aunque no se incorporaran ni el PSE ni el PP, el apoyo de la formación morada sería suficiente AGENCIAS BILBAO. Lunes, 24 julio 2017, 06:41

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, afirmó ayer que un acuerdo sobre autogobierno de los nacionalistas con Podemos ya sería transversal y plural aunque no se incorporaran ni el PSE-EE ni el PP. En una entrevista a Efe, Atutxa recalcó que Podemos «es también un partido estatal y claramente no nacionalista» aunque acepte el derecho a decidir y la celebración de un referéndum. «Si entra Podemos y no entra el Partido Socialista lo aceptamos como transversal, ya habría una fuerza no nacionalista. Hay más opciones que nunca dentro del propio Parlamento Vasco».

De todas formas, señaló que habría que ver «cuáles son los puntos finales de disenso con los socialistas. Si no entra en el acuerdo, habría mucho camino para explorar. Soy optimista, hace una semana les costaba hablar de Euskadi como nación y ya lo han hecho», indicó Atutxa en referencia a las declaraciones de Pedro Sánchez en Ajuria Enea.

La presidenta del PNV vizcaíno confía en «cumplir los plazos» de la ponencia y que para finales del año que viene haya «algo que derive en un texto articulado en algún momento».

«Al PSOE le costaba hablar de Euskadi como una nación y ya lo ha hecho. Soy optimista»

Por otra parte, Atutxa destacó el acuerdo «amplísimo» de su partido con el PSE-EE, que «tiene mucho sentido en Euskadi porque refleja un pluralismo transversal que es real y la gente lo acepta muy bien, incluso entre quienes no votan» a estas formaciones.

En cuanto al final del terrorismo y la convivencia, Atutxa pidió al Gobierno central «ese puntito de valentía» para cambiar la política penitenciaria dentro de la legalidad, como quieren hacer «algunos de los miembros del PP» y muchos jueces, y superar las «presiones de algunos» medios de comunicación y de «gente poderosa todavía» dentro del PP y del Ejecutivo. «No podemos admitir que el Gobierno español siga pensando que aquí no ha variado nada en los últimos veinte años, no es verdad», manifestó

Por lo que respecta a ETA y a la izquierda abertzale, señaló que «no hay excusa posible» para que no declaren «ya» la disolución de la banda terrorista y reconozcan el daño causado «porque es hacer justicia con las víctimas y con este país. La izquierda abertzale está llegando cuarenta años tarde, han pasado ya más de seis años de la proclamación del cese unilateral por parte de ETA, su proceso ha sido larguísimo hasta la entrega de las armas», lamentó.

Respecto a la ruptura del acuerdo entre el PSE-EE y el PNV en Barakaldo, indicó que no se reproducirá en ninguna otra localidad e incluso confía en conseguir «acuerdos puntuales en esta legislatura» en el municipio. «Las relaciones personales también influyen y las tensiones durante años que los dos grupos han sufrido no se pasan de la noche a la mañana», explicó.

Agresión de Alsasua

Por otra parte, el presidente del Napar Buru Batzar del PNV, Unai Hualde, afirmó ayer que es una «desproporción absoluta» las peticiones de pena de la Fiscalía a los jóvenes implicados en la agresión a los guardias civiles en Alsasua, desde 50 y hasta 62 años de prisión, en un caso en el que «parece haber un interés incomprensible por darle una entidad de acto terrorista que bajo ningún concepto tiene. Me preocupa enormemente -indicó- que, cuando desde el conjunto de las instituciones en Euskadi y Navarra estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo por consolidar una convivencia pacífica y democrática después de tantos años de auténtico sufrimiento, se aproveche un episodio aislado como este de Alsasua desde instancias dependientes del Estado para tensionarla y enrarecerla».