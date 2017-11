El PNV no asistirá a la marcha de hoy en Bilbao, pero sí a la de Barcelona La plana mayor del PNV ayer en la concentración de Sabin Etxea. / MANU CECILIO La formación jeltzale, que ayer se concentró contra el encarcelamiento de los exconseller antes de su Asamblea Nacional, cree que las movilizaciones deben partir de Cataluña ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 4 noviembre 2017, 08:30

Las muestras de solidaridad y apoyo a los miembros del Govern encarcelados se suceden en el País Vasco, aunque con diferentes fórmulas de protesta. La Asamblea Nacional del PNV se concentró ayer por la tarde frente a la sede de Sabin Etxea de Bilbao bajo el lema 'Siempre con Cataluña', en contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el ingreso en prisión del exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, y siete exconsellers del Govern.

Antes de que comenzara la reunión de este órgano del partido jeltzale que se reúne cada seis meses y del que forman parte miembros de la formación que no son burukides, los presentes guardaron diez minutos de silencio en el que también participaron mandatarios como el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que aunque no forma parte de la Asamblea, asiste a estos encuentros, sobre todo por si es necesario dar cuentas de la gestión.

La formación quiso hacer patente su solidaridad con Cataluña y los vínculos históricos que unen a ambas comunidades. Sin embargo, el PNV no acudirá a la manifestación organizada hoy en Bilbao a las 5 de la tarde en La Casilla, por EH Bildu y los sindicatos ELA y LAB, además de otros grupos minoritarios y de Gure Esku Dago, una movilización en la que los jeltzales no se han sentido cómodos desde que se anunciara, aunque hayan barajado su presencia prácticamente hasta última hora. «Parece que algunos no quieren que vayamos», comentó el jueves un jeltzale.

Por el contrario, sí habrá una nutrida presencia de la plana mayor del PNV y de numerosos afiliados en la convocatoria del 11 de noviembre en Barcelona. El propio comunicado de ayer explica la razón de su asistencia a este encuentro. «La sociedad vasca ya ha salido dos veces a las calles masivamente en el último mes. Desgraciadamente, a tenor de cómo van evolucionando y sucediéndose las circunstancias allí, en Cataluña, no son descartables nuevas movilizaciones también aquí en Euskadi. Pero, para volver a salir con fuerza y de manera plural e integradora, debe ser Cataluña la que marque la pauta de cuándo y cómo. Y nosotros así lo creemos que lo tenemos que hacer, siempre con Cataluña, y en Cataluña».

Su objetivo es «protestar contra la grave situación que se está viviendo en este territorio, determinada por la aplicación del artículo 155 y las detenciones de los miembros del Govern. «Además, pretendemos manifestar nuestra solidaridad con los legítimos representantes de la voluntad de la ciudadanía catalana». El EBB tomó ayer las dos decisiones, tanto la de no convocar a sus militantes y simpatizantes para la concentración de Bilbao como la de participar en la «manifestación unitaria que las fuerzas soberanistas catalanas» han convocado en Barcelona el sábado, 11 de noviembre, para protestar contra el encarcelamiento de exintegrantes de la Generalitat catalana.

La Ejecutiva del partido nacionalista vasco ya lamentó y censuró el jueves la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar el ingreso en prisión de Junqueras y otros siete exconsellers, al tiempo que exigió «el cese inmediato de la judicialización de la política» en el Estado español, «y la destitución fulminante del fiscal general del Estado, José Manuel Maza». El PNV, además, ha participado en las dos manifestaciones convocadas «de manera plural e integradora» por Gure Esku Dago en solidaridad con Cataluña, así como en otras concentraciones «de igual carácter». Además, ayer lo destacaron desde la formación jeltzale «se ha posicionado claramente a favor de las decisiones de las legítimas autoridades catalanas en todos y cada uno de los pronunciamientos registrados en las instituciones vascas».

Más argumentos expresados en el comunicado. «El PNV votó 'no' en el Senado a la toma en consideración y a la posterior aplicación del artículo 155. Se posicionó ayer de forma nítida contra las detenciones de los legítimos representantes de la soberanía de Cataluña». A su juicio, esta convocatoria, «lamentablemente, no reúne las condiciones de las dos anteriores. No tenemos intención de tener a la sociedad vasca en un estado de movilización permanente».

Podemos, la novedad

Otras fuerzas políticas se han sumado a la convocatoria de EH Bildu, ELA y LAB, aunque la novedad es Podemos que decidió sumarse a última hora a esta protesta que, en principio, estaba destinada a manifestarse contra la aplicación del artículo 155 y que ahora se ha extendido al encarcelamiento. El portavoz en el Parlamento Vasco, de la formación, Lander Martínez, dijo ayer que los encarcelamientos son un «despropósito judicial» que «responden a motivaciones políticas» y cree que es una situación que «requiere de movilizarse». «Lo que ocurre en Cataluña demuestra la involución democrática que está sufriendo el Estado español».