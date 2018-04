Los estudiantes de la URJC, sobre el caso Cifuentes: «Es como si no existiera. Nadie nos explica nada» 00:59 Concentración de estudiantes en la URJC. / V. Carrasco Decenas de alumnos se concentran para «exigir responsabilidades y dimisiones, tanto a la señora Cifuentes como al rector de la Universidad, Javier Ramos» IKER CORTÉS Madrid Lunes, 9 abril 2018, 17:11

«Cartel que no está firmado por el decanato, cartel que retiran», explica Celia, miembro del Concejo de Estudiantes Independiente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Quizá por eso en la Facultad de Vicálvaro apenas había indicios de lo que ya está ocurriendo. Decenas de alumnos se concentran ahora mismo en el campus para exigir responsabilidades en el caso del máster de Cristina Cifuentes. Solo algunas pegatinas con lemas como «Cifuentes, dimite ya» o «Eres más falso que el máster de Cifuentes», reposan en la estatua de Cervantes en torno a la que decenas de alumnos se han reunido. Y una pancarta: «Contra la mafia URJC. Estudiantes despertad».

Organizada por el Concejo de Estudiantes Independiente, la asociación feminista Cariátides y Res Pública, otra asociación del Campus de Fuenlabrada, el encuentro tiene como fin «exigir responsabilidades y dimisiones, tanto a la señora Cifuentes como al rector de la Universidad, Javier Ramos, acerca de las tramas de corrupción que se están destapando desde hace dos semanas», afirma Celia, quien cree que quien está saliendo realmente perjudicado de todo este asunto es el alumnado.

Celia habla de frustración -«Están regalando títulos a personalidades políticas, mientras nosotros estamos aquí cinco años estdiando, pagando y trabajando», comenta- y de «miedo». Miedo a que después de todo el esfuerzo invertido «nuestro título no se reconozca fuera cuando salgamos».

Que en el campus de Vicálvaro apenas haya señales de lo que va a ocurrir no significa que el tema no esté presente entre los estudiantes. Irene Caballero, estudiante de 22 años de Administración y Dirección de Empresas, asegura que el caso del máster es es un tema de conversación recurrente estos días porque «cada jornada hay noticias nuevas». Y se queja de que desde la dirección de la URJC no se les ha remitido ningún comunicado al respecto. «Nadie nos ha explicado nada. Es un tema que no existe. Hay muy poca información», se lamenta.

Lo corrobora Flavia Íboras, de 20 años, que cursa la misma carrera que Irene. La joven afirma que «ni siquiera se han preocupado por defender su imagen con argumentos y hechos» y destaca las contradicciones que han ido saliendo a la luz a medida que se iban desgranando las particularidades del caso. No en vano, en un primer momento Flavia concedió el beneficio de la duda a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Siendo la universidad como es, me creí lo del fallo informático, pero ahora está claro que si ha cursado el máster, no lo ha hecho como debía». Su compañera Irene va más lejos: «Yo creo que no lo ha hecho, más que nada porque no encuentra documentos ni digitales ni físicos. Yo de todos los trabajos que hago me guardo una o dos copias y tengo claro donde guardo mis cosas».

Desde el Concejo de Estudiantes Independiente esperan que Cristina Cifuentes dimita. «Es un escándalo que un cargo público haya hecho uso de las instituciones públicas y de dinero público para lucrarse y conseguir títulos», asevera Celia, quien espera que esta concentración sirva de punto de inflexión «para empezar a pedir una universidad para los estudiantes».