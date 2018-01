El PNV apuesta por la continuidad de cara a las forales y municipales de 2019 Los diputados generales Unai Rementeria (Bizkaia), Markel Olano (Gipuzkoa) y Ramiro González (Araba). / B. C. Los tres diputados generales cuentan con muchas opciones de repetir como candidatos, al igual que los alcaldes de las tres capitales MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 enero 2018, 07:07

El PNV lidera las tres diputaciones forales y las tres capitales vascas apoyado en su pacto de coalición con el PSE, por lo que mira el horizonte de las elecciones forales y municipales de mayo de 2019 con el objetivo de mantenerse en el poder de las principales instituciones. El partido jeltzale aún no ha empezado a engrasar su maquinaria electoral porque los comicios están a más de un año vista y porque la visibilidad que le proporciona encabezar los gobiernos le libera de las urgencias que sí podrían afectar a la oposición, aunque diversas fuentes apuntan a que la continuidad de los dirigentes actuales podría ser la mejor receta para afrontar las elecciones con garantías.

La apuesta por la continuidad que manifiestan algunos dirigentes del PNV se fundamenta en la lógica, ya que apuntan que, si los gobiernos forales y municipales están funcionando bien y mantienen esta línea hasta el final de la legislatura, lo más razonable sería no hacer demasiados cambios. Por ello, aunque recalcan que al final siempre serán las bases del partido las que refrenden a los candidatos, señalan que la propia decisión de continuar o no de los actuales mandatarios puede ser clave en la configuración de las candidaturas. Si ellos quieren seguir, lo más probable es que cuenten con el respaldo del partido. En este caso se encuentran el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, según aseguran fuentes del GBB.

En cualquier caso, el debate sobre las candidaturas aún no ha adquirido demasiada fuerza en el partido jeltzale, quizá porque la estabilidad que rodea ahora mismo a las instituciones vascas permite cierto margen de tranquilidad. Fuentes del EBB señalan que «aún no se ha movido nada sobre la estrategia electoral», más allá del anunciado cambio de candidato que se producirá en Getxo, donde Imanol Landa no repetirá. Aunque aún no se han determinado las fechas en las que las organizaciones locales y territoriales empezarán a trabajar en las candidaturas -el pistoletazo de salida correrá a cargo de la ejecutiva del EBB-, varias fuentes vaticinan que el proceso electoral no se lanzará hasta después del verano. «Antes de que acabe el año, seguro», avanzan.

La maquinaría electoral jeltzale tiene previsto ponerse en marcha después del verano

La opción de que Olano vuelva a ser candidato dependerá mucho de lo que él decida, según el GBB

Las elecciones están previstas para mayo de 2019, por lo que el PNV confía en llegar al inicio de ese año con las candidaturas cerradas. Aunque desde Sabin Etxea insisten en que, si finalmente repiten como candidatos los actuales dirigentes, «no hay prisa por confirmarlos, porque estarán presentes en los gobiernos hasta las mismas elecciones».

Si se mantienen los pronósticos de continuidad que se manejan ahora mismo en el PNV, Unai Rementeria (44 años) aspiraría a una segunda elección como diputado general de Bizkaia, al igual que Ramiro González (56 años) en Araba. Markel Olano (53 años) también aspiraría a ser reelegido en Gipuzkoa, aunque en su caso sería un tercer mandato, porque ya fue diputado general en la legislatura 2007-2011, antes de que gobernase Bildu.

La decisión de las bases

Desde Sabin Etxea recuerdan que, «aunque ahora a muchos partidos se les llena la boca con las primarias, el sistema de elección de candidatos del PNV siempre se ha fundamentado en la decisión de las bases». Por tanto, si los actuales dirigentes presentan su candidatura a repetir, y aunque su balance de gestión sea óptimo, «siempre serán las bases las que deban refrendarlo como aspirante». En ese caso se encontrarán también los alcaldes de Donostia, Eneko Goia, Bilbao, Juan María Aburto, y Vitoria, Gorka Urtaran.

Fuentes del GBB confirman que en Gipuzkoa «no hay nada activado por el momento» de cara a las elecciones de 2019, aunque señalan que «las juntas y todo el mundo está ya con el chip de que para el otoño habrá movimiento». En los batzokis de los pueblos donde las candidaturas están menos claras, de hecho, el debate ya está sobre la mesa.