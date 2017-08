PSE y PNV aproximan sus posturas sobre la «plurinacionalidad» de Sánchez Transferencias. Amaya Fernández, ayer durante la rueda de prensa que ofreció en la sede del PP en Bilbao. / TELEPRESS Los jeltzales creen que la propuesta del líder del PSOE es un avance en comparación con el PP. Los socialistas defienden que el nuevo concepto territorial acuñado por su secretario general encaja en el acuerdo del Gobierno Vasco ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 12 agosto 2017, 08:35

PSE y PNV acercan posturas sobre la «plurinacionalidad», el término de concepción de la territorialidad del Estado que ha lanzado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y que, pese a algunos augurios, no parece haber supuesto ninguna fisura en el pacto suscrito entre ambas fuerzas políticas, socialistas y jeltzales, en el País Vasco.

Por un lado, representantes del PSE insisten en que esta plurinacionalidad que defiende su secretario general no supone «ningún obstáculo» para el acuerdo institucional que abarca tanto al Gobierno Vasco como a diputaciones y ayuntamientos. Por otro, ya se han escuchado las primeras voces jeltzales, en este caso la del presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, que creen que la apuesta de Sánchez por la «plurinacionalidad», aunque es «insuficiente», podría «solucionar algunos problemas que con el PP sería imposible con los argumentos que defiende, como en el caso de Cataluña», argumentó el responsable del Araba Buru Batzar.

El caso es que los socialistas vascos asumen el Estado federal sin mayores complejos ante sus socios de gobierno autonómico, porque creen que no va a interferir en sus tareas comunes. El miembro de la ejecutiva de Sánchez, diputado en Madrid por el PSE y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, recuerda que la posición del partido va a dirigirse a lograr una reforma de la Constitución consensuada y pactada para armar un Estado federal, «una nación de naciones» en la que convivan diferentes fórmulas de autogobierno. «Esto no plantea ningún problema para la coalición entre PNV y PSE porque cada partido tiene las manos libres para optar por la vía que quiera cuando se vaya a abordar esta cuestión y habrá que ver en qué sentido se avanza». Lo que tiene claro Elorza es que su partido no abandera ni el derecho a decidir tal y como lo conciben los jeltzales, ni tampoco un Estado confederal.

Odón Elorza, diputado del PSE-EE: «Cada partido tiene las manos libres cuando se vaya a abordar esta cuestión»

«Tranquilidad», resume. Sobre todo después de la reunión que mantuvieron el lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario general del PSOE hace algo más de dos semanas, en un clima de cordialidad que el propio teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, considera un refrendo y un aval a la política de acuerdos del PSE con el PNV. «Además hay una mayoría amplísima en el partido que está encantada con este entendimiento que da estabilidad al país, al territorio, a la ciudad. Estamos cohesionados, asumimos como no puede ser menos la plurinacionalidad y contamos con el apoyo de Sánchez».

Si los socios jeltzales también comparten este punto de vista en lo que se refiere a la solidez y fortaleza con la que cuentan ahora los gobiernos de coalición, la voz de Suso se ha hecho oír tras la petición que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha hecho a Pedro Sánchez para que desista de su idea de la plurinacionalidad como solución para Cataluña, al tachar esta propuesta como una «aberración política, jurídica y constitucional», además de «una falsedad histórica».

José Antonio Suso, presidente del PNV alavés: «Sánchez no ha mantenido los brazos cruzados ante la cuestión de Cataluña como ha hecho Rajoy»

El presidente del PNV de Álava valoró públicamente, y en respuesta a Hernando, el paso dado por Sánchez, «máxime cuando hay dirigentes autonómicos de su partido que lo ven de otra forma». El dirigente jeltzale destacó además que Sánchez «ha considerado que no se puede estar con los brazos cruzados, como hace en el tema de Cataluña el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cree que la solución va a venir de no hacer nada».

El secretario de organización del PSE-EE en Euskadi, Miguel Ángel Morales, niega que entre esos posibles dirigentes autonómicos socialistas a los que hace alusión el líder peneuvista alavés puedan encontrarse los socialistas vascos. «La plurinacionalidad es una cosa asumida por nosotros desde la anterior legislatura, con el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística incluida. No nos planteamos ningún tipo de disensión por esta cuestión porque el balance en este tiempo es satisfactorio. Tenemos un pacto y está funcionando por ambas partes».

Oskar Matute, diputado de EH Bildu: «El PSOE no ha tomado una actitud muy distinta al PP y con nosotros no mantiene relación»

El acercamiento a Podemos en algunos puntos del Estado tampoco afecta al PSE, asegura Morales, «porque aquí siguen las políticas de EH Bildu», una opinión que comparten también Elorza y Gasco.

«Ovejas negras»

Mientras, el diputado de EH Bildu Oskar Matute no comparte el punto de vista de los jeltzales y cree que el PSOE no está haciendo algo «muy diferente» al PP sobre la situación que se vive en Cataluña, donde se está produciendo «un ataque a la democracia». Además defendió que Cataluña representa «la quiebra del régimen», por lo que, para quienes quieren «liberarse de él», apoyarlo es «un ejercicio de solidaridad y posibilidad». El representante soberanista indicó que los socialistas mantienen respecto a EH Bildu una relación «prácticamente inexistente» en el Congreso. «Seguimos siendo considerados poco menos que las ovejas negras». Matute cree también que Podemos «no ha elegido el lado correcto de la barricada».