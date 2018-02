«Apoyé al monstruo, me arrepiento de mi cobardía y de mi complicidad» Un vecino de Andoain se retracta, en una carta dirigida a la familia Pagazaurtundúa, de su actitud durante «los años de la vergüenza» El 'buzón de Joseba' fue colocado por la familia Pagazaurtundúa hace tres años en Andoain. / F. GÓMEZ A. GONZÁLEZ EGAÑA Sábado, 3 febrero 2018, 16:39

El 'buzón de Joseba', el espacio para la autocrítica dedicado a la memoria del sargento de la Policía Local de Andoain y socialista asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003, sigue recibiendo cartas y artículos. Han pasado ya tres años desde que la familia Pagazaurtundúa colgó el buzón blanco en uno de los árboles que cobija la escultura 'La casa de Joseba', en Andoain, con la intención de albergar misivas con las que los vecinos puedan mirarse en el espejo de la memoria.

De los más de doscientos escritos recibidos, físicamente y en la web, desde principios de 2015, los últimos veinte están fechados en 2018, cuando están a punto de cumplirse quince años desde el asesinato de 'Pagaza'. Entre ellos destacan las apenas veinte líneas con las que Joxemi, un vecino del municipio, pide «perdón» a la familia de Pagaza por su actitud. «Me arrepiento de mi cobardía, de mi silencio, de mi complicidad, de mi falta de empatía y de humanidad durante los años de la vergüenza. Miro hacia atrás y me recuerdo justificando crímenes, persecuciones, extorsiones... apoyando al monstruo», escribe mientras «admira» la valentía y coraje de la familia del que fuera miembro de ¡Basta ya! Asegura desconocer si realmente sabía lo que hacía, «ni el alcance de mis actos y palabras». «Cambié mi corazon de carne por uno de piedra y así me volví insensible, ideologizado, clasificando personas, etiquetándolas. Cuanto lo siento. Cómo no sentirme responsable también, aunque no empuñé ningún arma, por no estar cerca de las víctimas y sí en cambio de los que las ocasionaban. Barkatu (perdonad», escribe en una misiva del pasado 19 de enero. Remarca que «no hay reconciliación posible sin arrepentimiento sincero, sin un dolor sentido por el daño infligido».

«Contra el totalitarismo»

Entre las últimas misivas se acumulan las palabras de ánimo a los familiares y de recuerdo a la figura de Joseba. Dos socialistas, Ignacio Latierro y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, firman sendas cartas fechadas ayer mismo. Bajo el título 'Memoria', el cofundador de la librería 'Lagun' evoca que «aunque afortunadamente el terror empiece a ser pasado, una sociedad buena tiene que recordar a quienes se enfrentaron al totalitarismo criminal, quisieron ser libres y ayudarnos a todos a que fuéramos libres y en el caso de Joseba le costó la vida». El expresidente de Extremadura cita la misiva que Joseba le envió con sus propuestas antes de un Congreso Federal del PSOE. «Me las envió a mí, con una carta personal en la que me encargaba que defendiera sus enmiendas que, por sus características, cuadraban en mi forma de ser socialista. Según Joseba, en lo político y en lo socialista, yo era como él, de lo que deduje que él era como yo. Y por eso lloré más que en otras ocasiones cuando ETA lo mató», relata.

También hay textos de dolor por la soledad vivida, incluso en su propio funeral. Bajo el título 'Un concierto desolador', Joseba Gutiérrez repasa su recuerdo «para el concierto más íntimo, descorazonador y amargo, según escucho la canción 'Adiós a las penas de abril' de Suburbano». Se trata del grupo musical que les acompañó en la despedida «al pirata Joxeba», igual que lo volverá a hacer la próxima semana, como cada año, en el homenaje en Andoain.

CARTAS A JOSEBA

