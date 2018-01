De Andrés abre la puerta a «encauzar» el traspaso de Prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social El delegado del Gobierno en Euskadi interpreta con buenos ojos que el Gobierno Vasco no quiera romper la 'caja única' AINHOA MUÑOZ Martes, 2 enero 2018, 14:20

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha realizado este martes un balance de su primer año al frente de esta institución. Un año donde, ha reconocido, la crisis catalana ha "retrasado" reuniones clave como la que estaba prevista entre el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, para tratar las transferencias pendientes. Una vez superado el tsunami catalán y haberse celebrado las elecciones del 21-D, el representante del Ejecutivo central en Euskadi confía ahora en "encauzar" las relaciones Madrid-Vitoria para negociar el traspaso de Prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social, las dos exigencias más urgentes que el Gobierno Vasco reclama para completar el Estatuto de Gernika.

Así lo ha manifestado en un encuentro informativo con los medios de comunicación en Vitoria, donde De Andrés ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy "podría" transferir a Euskadi las competencias pendientes en materia de prisiones y Seguridad Social. Un sorprendente giro en la actitud del Ejecutivo central, que hasta ahora había mostrado una posición inamovible para tratar estas dos materias.

De Andrés ha justificado el cambio de talante del gabinete de Rajoy porque, en épocas anteriores, el PNV reclamaba la transferencia "íntegra" de la Seguridad Social, mientras que ahora el actual Ejecutivo autonómico –en el que el PNV gobierna en coalición con el PSE– "parece haber asumido" que "no es viable ni posible" que Euskadi cuente con un sistema "especial y distinto" de Seguridad Social. Precisamente, en su acuerdo de Gobierno, PNV y PSE establecen la transferencia de la Seguridad Social según lo establecido en el Estatuto de Gernika, que en ningún momento prevé romper la 'caja única'. Sin embargo, De Andrés ha dejado pasar por alto este detalle y ha insistido en que, si se "asume" que debe mantenerse "la unidad en la gestión y ordenación" de la Seguridad Social, "podríamos llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco", siempre dentro "del ámbito de la Constitución".

De todas formas, De Andrés ha asegurado que "no conocemos" la posición que el Gobierno autonómico tiene sobre esta cuestión "más allá de la información que transmite en público". Por ese motivo, ha asegurado que no es "procedente" pronunciarse sobre si se aceptarán o no las demandas del gabinete de Iñigo Urkullu hasta no conocerlas "detalladamente".

El delegado del Gobierno también se ha referido a la solicitud para la transferencia a Euskadi de las competencias sobre las prisiones ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca que, junto a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, resulta prioritaria para el Gobierno autonómico. De Andrés ha recordado que algunas materias relativas al funcionamiento de las prisiones –entre ellas, la asistencia sanitaria – ya están "transferidas". En todo caso, ha afirmado que "quedan algunas materias que podrían ser transferidas", aunque esta cuestión se debería abordar con "detalle" en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias entre ambas administraciones, que está pendiente de celebrarse.

El traspaso de ambas materias forma parte del informe detallado que el Ejecutivo autonómico ha remitido al Gobierno central sobre todas las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, pero que siguen sin ser transferidas a Euskadi. Este documento, que incluye las 37 materias pendientes de transferir a Euskadi, está siendo objeto de un análisis "minucioso" por parte del gabinete de Rajoy, según De Andrés.