Alonso a Urkullu: «No echemos abajo lo que hemos construido» Alfonso Alonso ha iniciado la sesión de la tarde. / Blanca Castillo El presidente del PP vasco se muestra preocupado por la «atracción fatal» que «cada cierto tiempo» empuja al PNV hacia los radicales KOLDO DOMÍNGUEZ Jueves, 21 septiembre 2017, 17:55

Alfonso Alonso ha sido el encargado de iniciar la sesión de tarde del pleno de política general. En su discurso, Alonso ha optado por ensalzar el trabajo de colaboración que su partido y el PNV han mantenido en los últimos meses y ponerlo de ejemplo de la senda que debe seguir en el futuro Euskadi. «Juntos, por encima de las legítimas diferencias, podemos contribuir a hacer de Euskadi una sociedad cada día más abierta y próspera», ha apuntado Alonso, que al inicio de su alocución ha sido interrumpido por parlamentarios de EH Bildu que, puestos en pie, han desplegado una 'estelada' y han mostrado papeletas del referéndum catalán.

Cataluña también ha protagonizado parte del discurso de Alonso. Ha criticado que el PNV haya «cerrado filas con los más radicales en contra de la actuación de jueces y fiscales». Es lo que el líder popular ha calificado como la «atracción fatal» que empuja a los jeltzales «cada cierto tiempo» a la compañía de los más radicales. «Nos preocupa que la estabilidad que disfrutamos en Euskadi pueda romperse para embarcarnos en aventuras que no llevan a ninguna parte», ha alertado. «Aléjense de esa política. Confío en que no crucen la línea que nos separa de los más extremistas», ha añadido. En ese sentido, ha asegurado que la propuesta lanzada esta mañana por Urkullu de crear un Estado confederal «no es seria, no es viable y nos mete en un lío tremendo, precisamente ahora que las cosa van bien».

Por eso, Alonso ha reclamado a Urkullu que se «comunique con la oposición». «Llevan meses sin llamarnos, sin que tengamos noticias suyas, ignoramos por dónde quieren discurrir. Hágame caso, señor lehendakari, no vaya a ser que cuando descuelgue el teléfono sea ya demasiado tarde», ha advertido.