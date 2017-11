Alonso celebra que Urkullu se implique en la negociación de los Presupuestos El presidente del PP en Euskadi recuerda que las Cuentas vascas se aprueban en Vitoria «y no en Madrid ni Barcelona» SILVIA CANTERA Sábado, 18 noviembre 2017, 19:11

Alfonso Alonso ha aplaudido este sábado la decisión del lehendakari Iñigo Urkullu de «implicarse» de forma personal en la negociación de los Presupuestos. Se lo había dicho ya el viernes, durante el pleno de control, en el que confirmó que participará en los diálogos para sacar adelante las Cuentas vascas. «Dijo que está dispuesto a saltar al terreno de juego. A ver si empieza a sudar la camiseta, porque lleva cinco años sin hacer el esfuerzo», ha apuntado el exministro de Sanidad en la Convención de cargos públicos del PP en Euskadi, celebrada esta mañana en Bilbao y a la que ha acudido el vicesecretario nacional de Política Social, Javier Maroto.

«No hemos lanzado un órdago, sino que vamos en serio», ha subrayado Alonso. El presidente de los populares vascos ha confirmado de esta manera que hay sintonía entre ellos y el Gobierno para conseguir sacar adelante unos Presupuestos «que no se negocian ni en Barcelona ni en Madrid, sino que se acuerdan en Vitoria», en referencia a la influencia que puedan tener las relaciones sobre aspectos externos. «No negociamos los Presupuestos vascos a cambio de algo en otro sitio». Sin embargo, Alonso ha puesto como condición para dar su apoyo al Gabinete Urkullu la acometida de una reforma fiscal.

Los populares quieren que los próximos Presupuestos permitan que las compañías «compitan mejor» para evitar seguir perdiendo tejido empresarial, que haya una menor presión fiscal, que se «corrija el déficit de autónomos, que se están marchando de Euskadi» y que incluyan ayudas a los jóvenes para que puedan emanciparse. «No estoy dispuesto a negociar solo una parte», ha remarcado Alonso. Hace unos días el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, dijo que el PP era el socio «más barato» a la hora de acordar las Cuentas, a lo que el exalcalde de Vitoria ha respondido apuntando que «desde luego en los impuestos, sí», porque quieren que estos sean «más baratos».

«Una oportunidad de oro» para Cataluña

El diputado Javier Maroto ha intervenido en la convención de los populares vascos, a la que han acudido también los líderes territoriales, parlamentarios y multitud de concejales. Tras pedir mejoras sociales en Euskadi y reprochar al Gobierno vasco que ahora esté pidiendo más controles en la RGI -una inciativa que a ellos les afearon-, el también exalcalde de Vitoria ha puesto la vista en Cataluña. Ha reconocido la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por el desafío soberanista y ha prometido que se les tendrá en cuenta en los próximos Presupuestos Generales del Estado para igualar sus salarios con el del resto de fuerzas de seguridad.

Maroto cree que Cataluña tiene ahora «una oportunidad de oro» para recuperar la normalidad. Considera que la estabilidad llegará con las elecciones, que «devolverán la dignidad» a los ciudadanos, «que no se merecen dirigentes así». Confía en que se construya una alternativa junto a los socialistas y Ciudadanos, porque ha sostenido que ellos no se tirarán los trastos. «Pero el PP es un valor más seguro -ha proclamado- porque no cambia de opinión cada cinco minutos ni tiene mensajes ambiguos».

El vicesecretario nacional de Política Social ha aprovechado su intervención para cargar contra Marta Rovira. La secretaria general de ERC dijo ayer que el Estado había anunciado «un reguero de muertos si continuaban con la DUI, algo que supone una maldad hecha mentira sin ningún rubor». «Quédense con su nombre porque va a dar mucho juego», ha advertido.