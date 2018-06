Alonso asegura que el PP no tocará las inversiones en Euskadi, aunque anuncia cambios en los Presupuestos El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, en Vitoria después de una reunión del Comité Ejecutivo de su partido en Euskad / EFE El presidente de los populares vascos avanza que algunas de las modificaciones en el Senado «podrían no gustar al PNV» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 6 junio 2018, 13:20

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dado este miércoles un giro a la posición de su partido respecto a la tramitación de los Presupuestos y ha garantizado que «las inversiones previstas en Euskadi no se tocarán», aunque al mismo tiempo ha avanzado que los senadores del PP «mejorarán» las Cuentas a través de enmiendas parciales. «Algunos de esos cambios podrían no gustar al PNV», ha dejado caer Alonso que, no obstante, ha declinado aclarar a qué se refería o qué partidas presupuestarias podrían modificarse.

El líder del PP vasco, en una comparecencia en Vitoria tras el comité ejecutivo en el que su partido ha analizado la nueva situación política creada tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y su anuncio de que dejará la presidencia del PP, ha asegurado que «somos un partido serio y no vamos a entrar en eso que algunos están llamando venganza». De hecho, Alonso ha cargado contra el PNV por los reiterados avisos de sus dirigentes sobre que el PP se disponía a enmendar los Presupuestos para retirar inversiones pactadas con los jeltzales. «No vamos a tocar ninguna enmienda ni ningún proyecto estratégico porque esas inversiones son de España para Euskadi y el PP cree en ellas, no son inversiones del PNV».

«¿Por qué hablan tanto de venganza? ¿Acaso el PNV tiene mala conciencia?», se ha preguntado Alonso, que ha reiterado que «nosotros no somos tan simples como para llevar a cabo venganzas de ese tipo». Aunque ha calificado de «comprensible» que dirigentes del PP estén «enfadados» después de que «el PNV rompiera la palabra de vasco en una semana».

Respecto a la sucesión a Rajoy que se abre en el PP, Alonso ha sido claro al anunciar que «yo no voy a presentar mi candidatura» a la presidencia del partido, aunque tampoco ha querido entrar a valorar las posibles posibilidades que se están manejando, como la de Alberto Núñez Feijóo o Soraya Sáenz de Santamaría.