Alfonso Alonso: «Una reforma del Estatuto solo con PNV y EH Bildu entrará en un callejón sin salida»

Alfonso Alonso se mantiene ojo avizor con la propuesta de reforma estatutaria planteada por el PNV. «Es soberanista y no cabe en la Constitución», sentencia. El presidente del PP vasco advierte a la formación jeltzale de que su «deriva» en la ponencia de autogobierno podría encarrilar a Euskadi en una senda llena de «riesgos». Más aún, asegura tras el desmarque de Elkarrekin Podemos, si el PNV va de la mano de EH Bildu. Unas contundentes críticas que se suceden en una semana vital, cuando el PP de Mariano Rajoy necesita forzosamente los cinco diputados jeltzales para poder sacar adelante sus Presupuestos.

- Llega una semana clave de negociación presupuestaria en Madrid PNV-PP y ustedes no dejan de criticar aquí a la formación jeltzale. ¿Cómo lo explica?

-Yo valoro la estabilidad y que se lleguen a acuerdos que son buenos para el País Vasco. Creo que la senda de la colaboración y del acuerdo es la senda positiva, que es la que da frutos. Ahora bien, en las últimas semanas estamos viendo una sucesión de gestos del PNV que nos preocupan. Vemos una aproximación hacia Bildu en la ponencia de autogobierno, y eso solo nos llevaría a un escenario de ruptura, a un proceso de enfrentamiento.

- ¿Cree que existe una doble realidad jeltzale, que hay dos almas dentro del PNV?

-No. El PNV es siempre el mismo. Ellos siempre han tenido ese discurso rancio nacionalista, que además no tiene ningún encaje en los tiempos actuales. Ese discurso estéril, con propuestas radicales, lo están llevando ahora al Parlamento Vasco con el derecho a la autodeterminación. Por eso nuestro empeño es que en Euskadi no haya líos ni deriva.

- ¿Y el PP se abre a negociar los Presupuestos Generales con un PNV cuyo discurso es «rancio» y «radical»? ¿Le parece coherente?

-Claro, negociamos con gente que es distinta a nosotros. Lo que hemos negociado son cosas de interés general en la sociedad vasca: presupuestos, inversiones que van a mejorar la situación de cientos de miles de personas. Eso funciona y es el camino bueno. Pero, efectivamente, el PNV hace un discurso en materia de autogobierno muy antiguo. Su delirio nacionalista solo nos lleva a un callejón sin salida.

- ¿Teme que se imponga el lado más soberanista del PNV en su propuesta de reforma estatutaria?

-Lo que yo veo es que fueron a Kanbo, que cargos destacados del partido participan en los simulacros que se hacen de un referéndum, y que ahora van a participar en la marcha de Gure Esku Dago. Y esto contrasta con la situación que teníamos al comienzo de legislatura. Ahora mismo hay un Gobierno Vasco que ha venido disfrutando de estabilidad porque nosotros lo hemos apoyado. Eso da tranquilidad y permite que se pueda seguir apoyando el crecimiento económico. Sería insensato cambiar las mayorías actuales.

«El PNV, o pacta con el PP o pacta con Bildu, pero con los dos a la vez es imposible»

- Ustedes siempre se erigen como garantía de estabilidad. ¿No es un poco presuntuoso?

-Esta legislatura estamos haciendo un esfuerzo de acuerdo, de pacto de estabilidad, y eso es lo que da frutos. Observo con preocupación la deriva del PNV y lo que hacemos es un llamamiento, dar toques de atención, para que no se tire por la borda la legislatura, porque los acuerdos funcionan. El PNV, y de paso también el País Vasco, corre un grave riesgo si se abandona ese discurso de centralidad y se escora hacia las posiciones de la izquierda abertzale.

- ¿Cree que el PNV forjará un eje con EH Bildu para dar cauce al derecho a decidir y dejará al resto de formaciones fuera?

-Posibilidades hay. Pero, más allá de sus fantasías doctrinales, el PNV tiene que elegir entre una alternativa de moderación, que es la que hoy sostiene al Gobierno, o propuestas radicales o populistas con Bildu. Esta última vía nos conduce a un enfrentamiento que es muy duro y que tiene consecuencias negativas. No es que quiera hacer ningún planteamiento apocalíptico, pero conviene advertir que ese camino es malo.

- Ya lanzó la semana pasada una advertencia a Urkullu sobre el derecho a decidir que muchos interpretaron como una amenaza sobre un hipotético 155 en Euskadi.

-¡No, hombre, por dios! Yo no amenazo a nadie. Aquí lo importante es que haya una mayoría que apruebe los Presupuestos, pero no vamos a apoyar a un Gobierno que se deslice hacia posiciones radicales. ¿El PNV va a aprobar un texto articulado de un proyecto de ruptura con el resto de España de la mano de Bildu y supone, además, que va a recibir el apoyo de las fuerzas constitucionalistas en Euskadi? Aquí no se pueden tener dos trajes. Aquí o se pacta con el PP o se pacta con Bildu. Pero con los dos a la vez es imposible. Y si ellos hacen un frente soberanista con Bildu, se equivocarán.

- ¿El lehendakari debería mojarse más en esta materia?

-Supongo que tendrá que tener una opinión. No se puede estar aquí como que no va la cosa con él.

- Usted asegura que la propuesta jeltzale en autogobierno es una copia del plan Ibarretxe. ¿Le ve a Urkullu caminando por el mismo sendero que el exlehendakari?

-Lo que han presentado es muy preocupante. Es soberanista y no cabe en la Constitución. La responsabilidad que le corresponde al lehendakari en el País Vasco es cuidar de que tengamos una buena convivencia y no abrir heridas. Lo que tiene que tratar de hacer es liderar a la sociedad vasca desde su pluralidad, y eso no es compatible con querer disputar el liderazgo del independentismo a Bildu.

- ¿Secunda que la propuesta del PNV es el 'Estatuto de Kanbo' y que «sigue la hoja de ruta de ETA», como aseguró Borja Sémper?

-Es muy poco estético que se asista a ese espectáculo que quiso hacer ETA en Kanbo, que la banda terrorista saque un comunicado dando instrucciones sobre el futuro, apoyando el derecho a decidir y diciendo que la izquierda abertzale tendría una participación destacada y que a la semana siguiente el PNV presente en el Parlamento Vasco un preámbulo como el que presentó. Son hechos que se suceden en el tiempo. Y dan una impresión muy penosa.

- En cualquier caso, ¿confía en que el PNV acabe modulando su posición a medida que avancen las negociaciones?

-Ahora mismo solo hay una negociación del PNV con Bildu. Con nadie más. Buscan un pacto y a ver si pueden engañar a alguien más.

- ¿Espera, a su juicio, que el PNV se abra a negociar con el resto de grupos y se alcance un consenso para reformar el Estatuto de Gernika?

-No. Yo creo que esto va a terminar en vía muerta, en un callejón sin salida.

- ¿No hay margen, por tanto, para actualizar el autogobierno vasco?

-Es que no se quiere hacer eso. Se podrían actualizar cosas del Estatuto, pero no creo que sea la demanda principal de la sociedad vasca. Esto solo obedece a una pretensión nacionalista.

- Ustedes no quieren reformar el Estatuto vasco y dice que su posible actualización acabará en vía muerta. ¿Cuál es, por tanto, el verdadero problema de fondo?

-Me preocupan los estancamientos. Ahora hay que centrarse en hacer reformas, aprovechar la estabilidad que se tiene para mejorar nuestra capacidad de competir, favorecer la creación de empleo, de riqueza... Euskadi puede plantearse una ambición, pero si volvemos a nuestras viejas divisiones con discursos soberanistas, entonces tenemos el riesgo de volver a estancarnos. El verdadero problema de fondo es que el PNV está preocupado por mantener el poder en todas las instituciones y también está muy preocupado por liderar el movimiento nacionalista frente a Bildu. Y esa obsesión del PNV por el poder puede llevar a Euskadi a una situación de paralización. Y a la luz de la deriva que han tomado las cosas en Cataluña, es cuando menos debemos jugar con esas cosas.

«El miércoles estará cerrado el pacto presupuestario con el PNV. La cosa va bien»

- ¿Euskadi corre el riesgo de transitar por el mismo escenario que Cataluña?

-Pues el nacionalismo soberanista lleva a esas situaciones. Y no debemos ir allí.

- Con el 155 aún en vigor, ¿está cerrado ya el acuerdo con el PNV para aprobar los Presupuestos de Mariano Rajoy?

-El miércoles estará cerrado. Se están aprobando transacciones en comisión en el Congreso. Yo creo que las cosas van razonablemente bien.

-Pero el PNV insiste en que no está negociando con el PP.

-Cuando hay un acuerdo es consecuencia de una negociación. Es así.

-¿Se refiere a acuerdos con el PNV como subir las pensiones un 1,6% o las inversiones previstas?

-Es que no puedo entender que digan que no se ha negociado si se presentan los acuerdos públicamente. El PNV dice: 'Hemos llegado a un acuerdo en relación a las pensiones'. Pues me parece muy bien. Y luego añaden: 'Pero no hemos negociado' (se ríe). Pues no lo entiendo. Eso es una negociación. Cómo lo califica Ortuzar o la imaginación que le eche Egibar ya es otra cosa.

-¿Se están alcanzando consensos, por tanto, con el PP de 155?

-Claro, se están presentando transacciones a las enmiendas. Eso es lo que está ocurriendo con normalidad. Además, el PNV aprobó los Presupuestos en el País Vasco con los dos partidos del 155, y entonces no pareció que fuera ningún problema. Así que entiendo que la postura del PNV será de cara a la galería, de cara a sus votantes.

-¿Se está fraguando un binomio PNV-PP para frenar a Ciudadanos?

-Pero si vamos a pactar PNV, PP y Ciudadanos... Yo no considero a nadie una amenaza.

«El lehendakari tendrá que opinar. No puede estar aquí como que la cosa no va con él»

-Y escuchando el discurso de Quim Torra, ¿es partidario de mantener el 155 o levantar la intervención de Cataluña?

-Torra todavía no ha cometido una ilegalidad. Es supremacista, racista, tiene un discurso agresivo, es de los soberanistas duros y de los independentistas duros, y ademas es un presidente subalterno de Puigdemont que está huido. Por eso, es evidente que Torra tiene que estar sometido a vigilancia porque él en sí mismo es un riesgo. Ahora bien, de momento esto está dentro del ámbito de la legalidad y es evidente que cuando haya un Gobierno en Cataluña se levantará el 155.