200 alcaldes secesionistas llegan a Bruselas para arropar a Puigdemont 01:52 Alcaldes catalanes en Bruselas. / Adolfo Lorente | Atlas Ciudadanos logra sacar del Parlamento Europeo el acto independentista previsto por los regidores, que incluye una foto colectiva y explicar a los medios los motivos de su visita COLPISA Madrid Martes, 7 noviembre 2017, 14:54

Dos centenares de alcaldes catalanes se han trasladado este martes a Bruselas con la idea de denunciar la «persecución judicial e ideológica al Gobierno catalán» por parte del Estado español. La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios convocaron a los regidores para que participen en un acto en el Centro Cultural Bozar de Bruselas, que tiene como lema «Catalan mayors in support of the Government of Catalonia» (Alcaldes catalanes en apoyo del Gobierno de Cataluña).

Los convocantes no han precisado si Carles Puigdemont o los cuatro exconsejeros que también están en la capital belga van a participar en dicho acto, pero no sería descartable y de ser así se convertiría en el primer acto de campaña electoral del expresidente de la Generalitat. Otro dato que apuntalaba esa posibilidad es que el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa había reservado para hoy una sala en el Parlamento comunitario al parecer para esa misma finalidad y en el que participarían los 200 alcaldes desplazados desde Cataluña. Sin embargo, el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, ha asegurado que su formación ha evitado la celebración del acto independentista en las instalaciones del Parlamento Europeo, tras lograr convencer a la institución de la "inconveniencia" de permitir "un acto que va contra la esencia de la Unión", que tiene entre sus textos fundacionales "el respeto a la integridad territorial y el orden constitucional de cada estado".

Los regidores independentistas del PDeCAT, Esquerra Republicana y la CUP son uno de los puntales políticos del movimiento secesionista en el que se ha apoyado Puigdemont. El pasado 27 de octubre, un nutrido grupo de alcaldes acudió al Parlamento de Cataluña para respaldar la declaración de independencia que se aprobó ese día en la Cámara.

La participación de Puigdemont y los cuatro exconsejeros en un acto político o electoral no tiene ninguna cortapisa por parte de la justicia belga, que solo puso como condición para dejarles en libertad que no abandonen Bélgica, comuniquen su lugar de residencia y que acudan al juzgado cuando sean citados. El expresidente catalán y sus excolaboradores se entregaron el domingo en una comisaría de Bruselas tras la llegada de la euroorden de la juez Carmen Lamela, pero el juez belga no impuso medidas cautelares sobre su participación en actos públicos.

De momento, la agenda en Bruselas de los alcaldes contempla el acto en el centro cultural en que intervendrán los presidentes de las asociaciones convocantes, Neus Lloveras y Miquel Buch, así como los eurodiputados Tremosa y los de Esquerra Josep María Terricabras y Jordi Solé. Antes del acto, los alcaldes se han una foto colectiva y han realizado declaraciones a los medios de comunicación para explicar los motivos de su visita a Bruselas.