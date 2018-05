Aquella agridulce cosecha del 68 La Revolución de Mayo de París reflejó un cambio cultural en la juventud europea, pero apenas dejó huella inmediata en una Euskadi sometida por el franquismo y en la que ETA cometió sus dos primeros asesinatos | Seis guipuzcoanos evocan cómo vivieron con emoción y muy jóvenes hace 50 años aquel icono del inconformismo Estudiantes del 68. Manu González, tercero por la izquierda, y suscompañeros universitarios en una excursión a Segovia. ALBERTO SURIO Domingo, 20 mayo 2018, 16:55

Mayo del 68 fue un acontecimiento cuyas ondas sísmicas llegaron a medio plazo al País Vasco, como al conjunto de Europa, en forma de cambio cultural y de fractura generacional. Seis guipuzcoanos que vivieron con pasión aquellos días -Idoia Estornés, Manu Escudero, Eugenio del Río, Ignacio Latierro, Ricardo Ugarte y Manu González Baragaña- trazan una semblanza del momento, en un San Sebastián agobiado por el franquismo en donde la galería Gaur, la facultad de la ESTE en Mundaiz o la librería Lagun eran hervideros del deseo de cambio. París se convertía en el icono del inconformismo, pero la dictadura apretaba las tuercas.

Quizá el 68 tuvo un efecto más posterior. Una cosecha que, como el vino, mejoró con el tiempo. La revuelta pretendía resquebrajar el establishment e implicaba un cambio cultural. Una mutación en las costumbres, en las relaciones sexuales, en la música, la forma de vestir... En Europa, la izquierda acabó ganando esta batalla cultural pero la derecha política no perdió el poder. En Euskadi, ETA cometió sus dos primeros asesinatos. Durante aquellos años afloraron sus contradicciones internas y sus primeras escisiones. Un recital de poesía vasca en castellano en la Galería Barandiarán de San Sebastián, boicoteado por los nacionalistas más radicales, era el termómetro en enero de aquella ebullición.

Idoia Estornés, historiadora «Seguí con emoción aquella revuelta»

La historiadora Idoia Estornés lo recuerda bien. Bob Dylan había profetizado en el 64 que los tiempos estaban cambiando. En 1968 se carteaba casi a diario con un profesor de la Universidad de Pensilvania comprometido en la lucha por los derechos civiles y en contra de la guerra de Vietnam. Entró a trabajar en el equipo que elaboraba la Enciclopedia Auñamendi. En agosto viajó a Praga. En España la dictadura franquista imponía su mordaza. «Aquí unos pocos -'felipes', las escisiones de ETA, algún ELA- seguíamos emocionados lo que estaba pasando fuera. Pero a la gran mayoría aquello le interesaba bien poco, en Donostia Franco seguía siendo recibido entre palmas y vítores», señala Estornés. ETA, que al inicio de la década había comenzado a funcionar como un movimiento latente, «rompió su silencio con un primer asesinato, accidental, del guardia civil José Pardines» el 7 de junio de 1968, aunque en agosto volvería a asesinar al comisario Melitón Manzanas. «Respecto a ETA muchos dicen haberla condenado siempre, no fue así», recalca. Y confiesa que cuando se enteró que Etxebarrieta fue abatido al poco de matar a Pardines sintió una gran conmoción: «era el morir de pie en vez de vivir de rodillas, el espíritu de Pasionaria. Ni me percaté de que había puesto en marcha el mecanismo acción-represión-acción, propio de la resistencia antifascista europea. Dejé de mirar tanto a Francia; había una pregunta que nosotros, jóvenes antifranquistas, nos hacíamos ese 68: ¿Cuándo va a acabar esta pesadilla, la dictadura, cómo acabar con ella?». «No estamos contra los viejos sino contra los que nos han hecho envejecer», decía un eslogan del 68 que evoca Estornés. Y apunta que la rebelión juvenil fue general. «La vertiente política no fraguó, era libertaria; parte se desmadejó en grupúsculos de cariz violento, pero la vertiente cultural triunfó de plano», asevera.

Manuel Escudero, dirigente del PSOE y economista «Debatía con 'Pertur' en largos paseos»

Manuel Escudero, secretario de Economía de la Ejecutiva Federal del PSOE, tenía entonces 22 años y estudiaba segundo de Empresariales en la facultad de la ESTE de San Sebastián. Recuerda bien aquel año. Era el delegado de clase. Y amigo personal de Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', compañero de estudios, que después sería el teórico del desdoblamiento de ETA, que culminó en la creación de Euskadiko Ezkerra. «Dábamos larguísimos paseos por La Concha hablando de la autodeterminación, él con su visión nacionalista, yo con la socialista», dice Escudero. 'Pertur' desapareció en 1976.

El dirigente del PSOE formaba parte entonces del Sindicato Libre de Estudiantes. Una cincuentena de jóvenes donostiarras, en su opinión, se convirtió en una vanguardia del cambio democrático, «aquellos estudiantes antifranquistas fueron también en toda España la semilla contra la dictadura». «Éramos nosotros los que cantábamos a Joan Báez y Peter Seeger por la Parte Vieja y leíamos al filósofo marxista Althusser, los que nos enfrentamos a la despolitización franquista de una parte de la ciudad», afirma. Era la juventud que sintonizaba con la revuelta de París o de Praga, o con el movimiento contra la guerra de Vietnam.

Pero ya entonces, en aquel hervidero empezaban a generarse algunas contradicciones. «Todavía me acuerdo cuando, encerrados en la iglesia San Antón de Bilbao, con la Policía Armada fuera, un grupo de ELA comenzó a gritar 'españolistas kanpora!' contra quienes no éramos nacionalistas pero estábamos encerrados en la iglesia». Escudero lo tiene claro: «El sectarismo empezaba a ser un cáncer de cierta izquierda».

Eugenio del Río, fundador del Movimiento Comunista «Estuve una noche en el Odeon de París»

El donostiarra Eugenio del Río fue dirigente de ETA-berri, escisión de la organización en los años 60. Después sería el secretario general del Movimiento Comunista de España entre 1975 y 1982. En 1968 vivía en San Sebastián. Se había matriculado en Derecho, en los EUTG, y luego en Ciencias Políticas. En septiembre de 1965 se incorporó a ETA. «Lo hice no motivado por la afinidad con las ideas nacionalistas, sino más bien por la esperanza de que ETA pudiera ir alejándose de sus orígenes nacionalistas. Obviamente, fue un claro error de apreciación. Las raíces nacionalistas eran más fuertes de lo que suponíamos», aprecia.

Durante 1966, ETA aún no practicaba la lucha armada. El choque con las corrientes nacionalistas no tardó en llegar y el sector de Del Río resultó perdedor en la primera parte de la V Asamblea. «En enero de 1967 constituimos ETA-Berri, que en 1969 se convirtió en Komunistak». Era el embrión del Movimiento Comunista de España.

Del Río hizo un par de viajes a París en la revolución de 1968. El primero fue en coche -los ferroviarios estaban en huelga- «y ver las fábricas ocupadas fue algo inolvidable». También los debates en los locales ocupados. «Pasé una noche en el teatro del Odeon. Fue una experiencia muy estimulante», asegura, «algo muy diferente de lo que era la vida cotidiana en un San Sebastián bastante gris».

El segundo 'hecho' del 68 fue el asesinato de Pardines el 7 de junio. Ese día Patxi Iturrioz y Del Río tenían una cita en Bergara. «Solíamos movernos en un Renault con motor trasero. Al subir las cuestas se solía parar y teníamos que lijarle las bujías para que se animara a seguir». A la altura de Aduna había un desvío. En el primer recodo yacía en el suelo, cubierto, un guardia civil de tráfico -«lo supimos por lo que se veía de sus pantalones y por sus botas»-. Supusieron que había sufrido un accidente. Al llegar a Ormaiztegi les pararon en un control, sin hacerles abrir el capó; en el portamaletas llevaban abundante documentación. En Bergara se enteraron que dos personas que pasaron un momento antes habían disparado al agente. De vuelta les llegó la noticia de que Etxebarrieta había sido abatido en Benta-Haundi, a la entrada de Tolosa.

Unas semanas antes, Del Río había tenido una cita con Etxebarrieta en un bodegón donostiarra, a instancias del escultor Jorge Oteiza, amigo de ambos, que trataba de propiciar una mejor relación entre ETA-Zaharra y ETA-Berri. «La reunión no dio resultado pero hablamos con franqueza». Así se inició la actividad armada de ETA, que asesinó al comisario Manzanas en su casa de Irun el 2 de agosto.

Después, el régimen declaró el estado de excepción. Del Río tiene claro que el inicio de la acción violenta de ETA «fue sin duda el fruto más penoso de esas semanas». «ETA había decidido unos días antes iniciar sus atentados, pero fue el asesinato de Pardines el que activó una dinámica que había de gravitar sobre la sociedad vasca durante décadas».

No obstante, Eugenio del Río se muestra escéptico sobre los efectos de mayo del 68 en Euskadi. Aunque la conciencia antifranquista estaba muy marcada por lo que sucedía fuera, el Mayo francés, insiste, duró muy poco: la movilización obrera cubrió la segunda mitad de mayo; y la de las universidades y los liceos arrancó el 3 de mayo, si exceptuamos la universidad de Nanterre, languideció en junio. La huelga de Bandas -seis meses de paro en una factoría de Etxebarri, en Bizkaia entre el 66 y el 67- y el inicio de la violencia de ETA polarizaban la atención. Mayo del 68 dejó en esencia un estilo inconformista. Pero la resaca de aquel conflicto laboral fue traumática. Franco aprovechó el estado de excepción para desterrar a muchos trabajadores. La dictadura apretaba las tuercas.

Ignacio Latierro, librero de 'Lagun' «Mi vida cambió aquel año»

También para el librero Ignacio Latierro cambió su vida aquel año. Seguía de cerca los acontecimientos franceses. «Escrutábamos el papel protagonista del pequeño partido de Michel Rocard, el PSU, que era como el correspondiente al ESBA, o el FLP vasco en el que militábamos muchos», recuerda ahora.

Fue entonces cuando María Teresa Castells le anunció su intención de abrir una librería y le pidió que trabajase con ella. «Así me convertí en librero para toda mi vida». Si el mayo parisino era una revolución cultural, el nacimiento de Lagun también obedecía a una transformación que llevaba ya tiempo gestándose en San Sebastián. «Recuerdo el Club Guipúzcoa, regentado por lo que se llamaban 'falangistas de izquierda' que ocuparon puestos de concejales en el Ayuntamiento, desde donde pretendieron con escándalo de tirios y troyanos el derribo de la estatua del Sagrado Corazón y promocionaron una extensa actividad teatral, que en alguna medida culminaría en 1971 con el primer festival de Teatro Independiente, que la autoridad gubernativa abortó en plena celebración». Allí, de hecho, conoció al poeta Gabriel Celaya.

Ricardo Ugarte, escultor «Vivimos aquel sueño con envidia»

El centro del protagonismo cultural de los años 60 fue la Galería de Arte que el industrial Dionisio Barandiaran (Dunixi) abrió en la calle Bengoechea. Ricardo Ugarte estrenó su primera exposición individual en noviembre de 1967. Un año antes se organizó el primer concierto en el Victoria Eugenia de 'Ez Dok Amairu' con Mikel Laboa, Xabier Lete y Benito Lertxundi. Bajo este paraguas funcionó un cine-club y se pusieron en marcha exposiciones, conferencias y debates, una punta de lanza anti-régimen. Ugarte recuerda bien la efervescencia de aquella época, marcada por la ilusión y el renacimiento de una vanguardia cultural que había sido truncada por la Guerra Civil. Trabajaba entonces sus maquetas para la Bienal de Escultura, que ganó en 1969 con su obra 'La estela'. Leía las noticias que llegaban de Francia con envidia. Él estaba de lleno implicado en la Asociación Artística Guipuzcoana. «Entonces cualquier conferencia tenía que pasar por la censura de Información y Turismo, y se sentaba un policía secreta para escucharla... cuando se dormía aburrido comenzaba el debate». «No lo vivimos muy de cerca, pero en el fondo sentíamos envidia, aquel sueño que pretendían los estudiantes parisinos, con esa playa bajo los adoquines, no lo podíamos imitar porque estábamos en plena dictadura», confiesa.

Manu González Baragaña, Director del Observatorio de Sostenibilidad de Cristina Enea «'Yankee go home', la primera pintada»

En 1968 tenía 17 años. Manu González Baragaña, actual director del Observatorio de Sostenibilidad de Cristina Enea, es un histórico de los movimientos sociales. Entonces estudiaba en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Vivió, reconoce, una adolescencia «trepidante», «era un poco inconsciente», entre el rock and roll, el monte, el sexo, las ganas de vivir a tope, las primeras reivindicaciones antifranquistas en Madrid y el descubrimiento de los primeros textos marxistas y anarquistas. «Teníamos cerca la base norteamericana de Torrejón y mi primera pintada fue con carbón 'Yankees go home' y creo que no la escribí bien». «En el 69 elaboré unos carteles contra Franco -lo llamaba asesino- y acabé en Carabanchel al cumplir los 18 años». Manu González cree que mayo del 68 dejó una cultura de transgresión en las relaciones personales pero también un poso en Euskadi en la vida cultural, política y en el activismo social. «Mayo del 68 nos enseña sobre la pluralidad de sujetos activos emancipadores y su capacidad de transformación». Además, constata la intromisión posterior de ETA en los conflictos sociales. «Nunca pidió permiso para actuar, intervino en ellos, distorsionó focos de debate y priorizó una máxima deleznable: el fin justifica los medios».